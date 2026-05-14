O Ministério Público de São Paulo determinou a suspensão imediata de qualquer nova intervenção na Praça do Coco, em Barão Geraldo, após a polêmica envolvendo cortes e podas de árvores no local. A decisão foi tomada nesta quarta-feira, 13 de maio, pela promotora de Justiça Luciana Ribeiro Guimarães Viegas de Carvalho.

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A promotora expediu ofício à Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Campinas para que a Prefeitura interrompa a extração do exemplar arbóreo remanescente e não realize novas ações na praça até nova deliberação.

O Ministério Público também determinou que a administração municipal apresente um contralaudo técnico, feito por profissionais habilitados, com vistoria presencial e metodologia adequada. O objetivo é esclarecer a divergência entre os pareceres já apresentados sobre o estado das árvores.