A Câmara Municipal de Campinas aprovou, nesta segunda-feira, 11 de maio, a mudança no nome do Diploma de Mérito Gastronômico, honraria concedida pelo Legislativo a pessoas e entidades com atuação de destaque na gastronomia.
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Com a aprovação dos projetos de autoria do vereador Paulo Haddad (PSD), a homenagem passa a se chamar Diploma de Mérito Gastronômico “Fernando Kassab”. A proposta busca reconhecer a trajetória do jornalista, apresentador e chef de cozinha, que morreu em 26 de março, aos 64 anos, em Campinas.
Kassab foi uma figura conhecida na comunicação e na cena gastronômica da cidade. Embora tenha nascido em São Paulo, construiu parte importante da carreira no interior paulista e manteve forte vínculo com Campinas, onde atuou em diferentes frentes da imprensa e da culinária.
Durante anos, trabalhou na EPTV, com produções voltadas à gastronomia, e também teve passagem pelo Correio Popular, onde assinou coluna social. Fora das redações e dos estúdios, levou ao público a herança cultural da família por meio da culinária árabe.
Nos últimos anos, Fernando Kassab comandava um restaurante de comida libanesa em Barão Geraldo, reforçando sua ligação com a cidade e com as próprias origens.
Ao justificar a homenagem, Paulo Haddad destacou a capacidade de Kassab de popularizar a gastronomia e aproximar o público da cozinha.
“Fernando Kassab é sinônimo de boa cozinha e receitas saborosas. Era uma pessoa generosa, gentil, culta e bem-humorada, que transformava receitas complexas em refeições deliciosas e simples de executar. Ensinava e dividia a arte da culinária com milhões de pessoas. E, ao fazer isso, sempre levava com ele o nome e a cultura de Campinas, cidade que escolheu para morar e que amava. Por isso, nada mais justo que dar o nome dele ao Diploma de Mérito Gastronômico da Câmara”, destaca Paulo Haddad.
Fernando Kassab morreu após ficar internado no Hospital PUC-Campinas. Ele havia apresentado um quadro cardíaco que evoluiu com complicações renais e também tratava um câncer de pele.
Na ocasião da morte, a Prefeitura de Campinas divulgou nota de pesar. “Campinas perde um grande profissional da comunicação e um cidadão que contribuiu com a história e cultura da nossa cidade. Deixo aqui minha solidariedade à família e amigos neste momento de dor”, disse o prefeito em exercício Wanderley de Almeida.
Com a mudança aprovada pela Câmara, o nome de Fernando Kassab ficará associado de forma permanente à principal honraria gastronômica do Legislativo campineiro.