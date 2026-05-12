A Câmara Municipal de Campinas aprovou, nesta segunda-feira, 11 de maio, a mudança no nome do Diploma de Mérito Gastronômico, honraria concedida pelo Legislativo a pessoas e entidades com atuação de destaque na gastronomia.

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Com a aprovação dos projetos de autoria do vereador Paulo Haddad (PSD), a homenagem passa a se chamar Diploma de Mérito Gastronômico “Fernando Kassab”. A proposta busca reconhecer a trajetória do jornalista, apresentador e chef de cozinha, que morreu em 26 de março, aos 64 anos, em Campinas.

Kassab foi uma figura conhecida na comunicação e na cena gastronômica da cidade. Embora tenha nascido em São Paulo, construiu parte importante da carreira no interior paulista e manteve forte vínculo com Campinas, onde atuou em diferentes frentes da imprensa e da culinária.