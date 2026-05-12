12 de maio de 2026
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NO CAMPO BELO

Adolescentes batem contra muro com moto roubada em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Guarda Municipal de Campinas
Dois adolescentes foram abordados pela Guarda Municipal após tentativa de fuga na região do Campo Belo; veículo havia sido roubado neste mês.
Dois adolescentes foram abordados pela Guarda Municipal após tentativa de fuga na região do Campo Belo; veículo havia sido roubado neste mês.

Guarda Municipal de Campinas recuperou uma motocicleta roubada durante patrulhamento no Jardim Campo Belo. A ocorrência envolveu dois adolescentes, que foram abordados por equipes do Grupo de Ações Especiais após uma tentativa de fuga.

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Segundo a corporação, os guardas avistaram a dupla em uma motocicleta sem placa e sem uso de capacete. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois tentaram escapar.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da moto e bateu contra o muro de uma residência. Um dos adolescentes tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes. O outro permaneceu no local por causa dos ferimentos e foi encaminhado ao PA São José.

Após a checagem dos sinais identificadores do veículo, a Guarda confirmou que a motocicleta era produto de roubo registrado neste mês.

A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. A moto foi apreendida e deverá ser devolvida ao proprietário.

Os dois adolescentes foram entregues aos responsáveis e responderão por ato infracional de receptação.

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