A Guarda Municipal de Campinas recuperou uma motocicleta roubada durante patrulhamento no Jardim Campo Belo. A ocorrência envolveu dois adolescentes, que foram abordados por equipes do Grupo de Ações Especiais após uma tentativa de fuga.
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Segundo a corporação, os guardas avistaram a dupla em uma motocicleta sem placa e sem uso de capacete. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois tentaram escapar.
Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da moto e bateu contra o muro de uma residência. Um dos adolescentes tentou fugir a pé, mas foi alcançado pelos agentes. O outro permaneceu no local por causa dos ferimentos e foi encaminhado ao PA São José.
Após a checagem dos sinais identificadores do veículo, a Guarda confirmou que a motocicleta era produto de roubo registrado neste mês.
A ocorrência foi apresentada na 2ª Delegacia Seccional de Campinas. A moto foi apreendida e deverá ser devolvida ao proprietário.
Os dois adolescentes foram entregues aos responsáveis e responderão por ato infracional de receptação.