A Unicamp informou que uma nova rodada de negociação entre o Cruesp e as entidades sindicais será realizada nesta quinta-feira, 14 de maio, em São Paulo. O encontro ocorre em meio à mobilização de trabalhadores e estudantes da Universidade, que realizaram protesto nesta terça-feira e afetaram acessos ao distrito de Barão Geraldo, em Campinas.

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Em nota, a Reitoria afirmou que as conversas com as lideranças do Fórum das Seis seguem em andamento e reforçou o compromisso com o diálogo. A Universidade também informou que as atividades essenciais transcorrem normalmente.

“A Reitoria da Unicamp informa que as negociações com as lideranças do Fórum das Seis seguem em curso, reafirmando o compromisso da Universidade com o diálogo transparente e construtivo”, diz a nota.