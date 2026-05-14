A Polícia Civil de Campinas, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais), cumpriu, na quarta-feira (13), um mandado de busca e apreensão em uma farmácia localizada na região central da cidade e também em um imóvel residencial ligado ao estabelecimento. A ação contou com o apoio da Vigilância Sanitária.

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Durante as diligências, foram encontrados diversos produtos destinados à venda em condições impróprias para o consumo, como itens com prazo de validade vencido, sem identificação de data de validade e até mesmo materiais com comercialização proibida por órgãos reguladores. Os produtos estavam armazenados tanto na loja quanto em um imóvel vizinho usado de forma irregular, sem comprovação de descarte adequado.

No total, foram apreendidos 745 potes ou invólucros de mercadorias, entre suplementos alimentares, produtos farmacêuticos e insumos diversos.