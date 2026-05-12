12 de maio de 2026
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Mulher furta 50 barras de chocolate e morde Guarda durante prisão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Roberto Torrecilhas
Diante da negativa em cooperar, foi necessário o uso da força para contê-la; a suspeita chegou a morder a mão de um dos guardas.
Diante da negativa em cooperar, foi necessário o uso da força para contê-la; a suspeita chegou a morder a mão de um dos guardas.

Uma mulher, moradora de Sumaré, foi presa em flagrante após furtar aproximadamente 50 barras de chocolate em um supermercado localizado na área central de Holambra. Os produtos somam cerca de R$ 650.

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De acordo com a ocorrência, funcionários do estabelecimento perceberam a ação e passaram a acompanhar a suspeita, solicitando a devolução dos itens. Ela teria se recusado e passado a proferir xingamentos contra os colaboradores.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e localizou a mulher nas proximidades. Durante a tentativa de abordagem, segundo a corporação, ela resistiu e desacatou os agentes com ofensas. Diante da negativa em cooperar, foi necessário o uso moderado da força para contê-la. Na ação, a suspeita chegou a morder a mão de um dos guardas.

Após ser algemada, os agentes encontraram em sua bolsa as barras de chocolate furtadas. O material foi apreendido e devolvido ao supermercado. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Jaguariúna, onde a delegada de plantão ratificou a prisão em flagrante.

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