Uma mulher, moradora de Sumaré, foi presa em flagrante após furtar aproximadamente 50 barras de chocolate em um supermercado localizado na área central de Holambra. Os produtos somam cerca de R$ 650.

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De acordo com a ocorrência, funcionários do estabelecimento perceberam a ação e passaram a acompanhar a suspeita, solicitando a devolução dos itens. Ela teria se recusado e passado a proferir xingamentos contra os colaboradores.

A GCM (Guarda Civil Municipal) foi acionada e localizou a mulher nas proximidades. Durante a tentativa de abordagem, segundo a corporação, ela resistiu e desacatou os agentes com ofensas. Diante da negativa em cooperar, foi necessário o uso moderado da força para contê-la. Na ação, a suspeita chegou a morder a mão de um dos guardas.