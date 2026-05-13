O Conselho Universitário da Unicamp aprovou nesta terça-feira, 12 de maio, a criação de cinco novos cursos de graduação. A decisão foi tomada em sessão extraordinária do Consu e amplia a oferta acadêmica da Universidade, que atualmente conta com 65 cursos de graduação.

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Apesar da aprovação das novas formações, a proposta mais aguardada ficou para depois. A criação da Faculdade de Direito e do curso de Direito foi retirada da pauta e deverá ser discutida novamente ao longo dos próximos meses.

Entre os cursos aprovados, Relações Internacionais e Inteligência Artificial e Ciência de Dados já devem ser oferecidos a partir de 2027. Já História Noturno, Licenciatura em Letras-Inglês e Licenciatura em Teatro têm início previsto para 2028. O curso de Teatro, ligado ao Instituto de Artes, já havia sido aprovado em 2019 e agora teve sua viabilização endossada pelo conselho.