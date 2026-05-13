O Conselho Universitário da Unicamp aprovou nesta terça-feira, 12 de maio, a criação de cinco novos cursos de graduação. A decisão foi tomada em sessão extraordinária do Consu e amplia a oferta acadêmica da Universidade, que atualmente conta com 65 cursos de graduação.
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Apesar da aprovação das novas formações, a proposta mais aguardada ficou para depois. A criação da Faculdade de Direito e do curso de Direito foi retirada da pauta e deverá ser discutida novamente ao longo dos próximos meses.
Entre os cursos aprovados, Relações Internacionais e Inteligência Artificial e Ciência de Dados já devem ser oferecidos a partir de 2027. Já História Noturno, Licenciatura em Letras-Inglês e Licenciatura em Teatro têm início previsto para 2028. O curso de Teatro, ligado ao Instituto de Artes, já havia sido aprovado em 2019 e agora teve sua viabilização endossada pelo conselho.
O novo curso de Inteligência Artificial e Ciência de Dados será compartilhado pela Faculdade de Ciências Aplicadas (FCA) e pela Faculdade de Tecnologia (FT). A graduação será em período integral, com 40 vagas, e terá duração mínima de oito semestres e máxima de 12.
A formação terá carga horária de 3.240 horas e será estruturada em eixos como matemática, estatística, computação, ferramentas de inteligência artificial, ciência de dados, áreas de aplicação, competências transversais e estágio. O curso também terá ênfases ligadas a Cidades Inteligentes e Sustentáveis, Administração Pública e Governo Digital, Saúde e Esporte de Alto Rendimento.
A FCA, em Limeira, também passará a oferecer o curso de Relações Internacionais, com 60 vagas em período integral, a partir de 2027. Para viabilizar a nova graduação, o Consu aprovou a redução de 60 vagas do curso noturno de Administração, que passará de 180 para 120 vagas. Segundo a Universidade, a mudança não reduz o total de vagas da unidade, já que elas serão compensadas pela abertura do novo curso.
A partir de 2028, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (IFCH) oferecerá o curso de História – Bacharelado e Licenciatura, no período noturno, com 52 vagas.
O Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) teve aprovada a criação da Licenciatura em Letras-Inglês dentro dos cursos de Letras. A mudança representa aumento de 30 vagas, sendo 15 no período integral e 15 no noturno, também a partir de 2028.
Já o Instituto de Artes (IA) terá o curso de Licenciatura em Teatro, no período noturno, com 25 vagas, a partir de 2028.
Na mesma sessão, o Conselho Universitário aprovou a extinção do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental, oferecido pela Faculdade de Tecnologia. De acordo com a pró-reitora de Graduação, Mônica Cotta, a decisão foi motivada pela baixa procura. O curso deixará de ser oferecido a partir do vestibular 2027, sem prejuízo aos estudantes já matriculados, que poderão concluir sua formação.
Novos cursos aprovados
- Relações Internacionais
Faculdade de Ciências Aplicadas – Integral – 60 vagas, a partir de 2027.
- Inteligência Artificial e Ciência de Dados
FCA e Faculdade de Tecnologia – Integral – 40 vagas, a partir de 2027.
- História – Bacharelado e Licenciatura
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas – Noturno – 52 vagas, a partir de 2028.
- Licenciatura em Letras-Inglês
Instituto de Estudos da Linguagem – Integral e noturno – 30 vagas, sendo 15 por período, a partir de 2028.
- Licenciatura em Teatro
Instituto de Artes – Noturno – 25 vagas, a partir de 2028.