Um pedestre morreu na noite desta terça-feira, 12 de maio, após ser atropelado por uma SUV na Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia.
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Segundo a concessionária Autoban, o acidente ocorreu por volta das 20h48, na altura do km 108, no sentido sul da SP-348.
De acordo com as informações apuradas no local, uma SUV Jeep seguia pela faixa 1 quando atingiu o pedestre que transitava pelo trecho. As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda serão investigadas.
Após o impacto, o motorista parou o veículo no acostamento. A vítima morreu no local. O condutor da SUV não ficou ferido.
Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento permaneceu interditado, mas não houve registro de congestionamento significativo na rodovia.
A perícia foi acionada e chegou ao local por volta de 0h45. A funerária compareceu à rodovia às 1h24. O veículo foi removido por guincho particular por volta das 2h.
O caso será apurado pelas autoridades competentes.