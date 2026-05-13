Um pedestre morreu na noite desta terça-feira, 12 de maio, após ser atropelado por uma SUV na Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia.

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Segundo a concessionária Autoban, o acidente ocorreu por volta das 20h48, na altura do km 108, no sentido sul da SP-348.

De acordo com as informações apuradas no local, uma SUV Jeep seguia pela faixa 1 quando atingiu o pedestre que transitava pelo trecho. As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda serão investigadas.