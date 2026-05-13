13 de maio de 2026
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ACIDENTE FATAL

Pedestre morre após ser atingido por Jeep na Bandeirantes

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM – ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Pedestre morreu após ser atingido por uma SUV Jeep no km 108 da SP-348, em Hortolândia
Pedestre morreu após ser atingido por uma SUV Jeep no km 108 da SP-348, em Hortolândia

Um pedestre morreu na noite desta terça-feira, 12 de maio, após ser atropelado por uma SUV na Rodovia dos Bandeirantes, em Hortolândia.

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Segundo a concessionária Autoban, o acidente ocorreu por volta das 20h48, na altura do km 108, no sentido sul da SP-348.

De acordo com as informações apuradas no local, uma SUV Jeep seguia pela faixa 1 quando atingiu o pedestre que transitava pelo trecho. As circunstâncias que levaram ao atropelamento ainda serão investigadas.

Após o impacto, o motorista parou o veículo no acostamento. A vítima morreu no local. O condutor da SUV não ficou ferido.

Durante o atendimento da ocorrência, o acostamento permaneceu interditado, mas não houve registro de congestionamento significativo na rodovia.

A perícia foi acionada e chegou ao local por volta de 0h45. A funerária compareceu à rodovia às 1h24. O veículo foi removido por guincho particular por volta das 2h.

O caso será apurado pelas autoridades competentes.

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