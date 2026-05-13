Uma mulher de 42 anos foi presa em flagrante pela PM (Polícia Militar) por adulteração de sinal identificador e receptação, no Jardim do Bosque, em Hortolândia. O carro em que ela foi abordada tinha registro de furto de 2024.

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Segundo a polícia, equipes monitoravam um veículo suspeito que transitava pela Avenida Emancipação quando decidiram realizar a abordagem na Rua Libero Badaró. Durante a vistoria, os agentes constataram divergência nos sinais identificadores do automóvel.

Em consulta aos sistemas, foi confirmado que o veículo tinha registro de furto ocorrido em 2024. Diante dos fatos, a condutora foi conduzida ao Distrito Policial. A autoridade policial determinou a elaboração do boletim de ocorrência e decretou a prisão da mulher, que permanece à disposição da Justiça.