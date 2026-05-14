A Justiça de Campinas determinou que o processo sobre o chamado Projeto Torres, empreendimento imobiliário previsto para a área da Irmandade de Misericórdia de Campinas, passe a tramitar sem segredo de Justiça. A ação resultou na anulação dos contratos ligados ao projeto bilionário planejado para o complexo onde funciona a Santa Casa de Campinas.

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A decisão foi assinada pelo juiz Felipe Guinsani, da 7ª Vara Cível de Campinas. No despacho, o magistrado entendeu que há interesse público na divulgação do caso, já que o processo envolve o patrimônio de uma entidade filantrópica ligada ao atendimento da população.

O processo estava sob sigilo desde 2020, em razão de medidas cautelares adotadas no início da ação. Para o juiz, porém, após o trânsito em julgado da decisão e o arquivamento do processo principal, não havia mais motivo para manter os autos fechados.