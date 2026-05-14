A Justiça de Campinas determinou que o processo sobre o chamado Projeto Torres, empreendimento imobiliário previsto para a área da Irmandade de Misericórdia de Campinas, passe a tramitar sem segredo de Justiça. A ação resultou na anulação dos contratos ligados ao projeto bilionário planejado para o complexo onde funciona a Santa Casa de Campinas.
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A decisão foi assinada pelo juiz Felipe Guinsani, da 7ª Vara Cível de Campinas. No despacho, o magistrado entendeu que há interesse público na divulgação do caso, já que o processo envolve o patrimônio de uma entidade filantrópica ligada ao atendimento da população.
O processo estava sob sigilo desde 2020, em razão de medidas cautelares adotadas no início da ação. Para o juiz, porém, após o trânsito em julgado da decisão e o arquivamento do processo principal, não havia mais motivo para manter os autos fechados.
O magistrado também destacou que o interesse público que justificou a atuação do Ministério Público no caso reforça a necessidade de transparência nas decisões que envolvem o patrimônio da instituição hospitalar.
A ação foi movida por integrantes da Irmandade contra o então provedor Murillo Antonio Moraes de Almeida, a própria entidade e as empresas Campinas 25 Empreendimentos Imobiliários e New City Participações. O grupo questionava a legalidade dos contratos firmados para viabilizar um complexo imobiliário com shopping center, estacionamento e torres comerciais na área da Santa Casa.
Em novembro de 2023, a Justiça declarou a nulidade do contrato de permuta e do contrato de prestação de serviços relacionados ao empreendimento. A sentença também proibiu os envolvidos de praticar qualquer ato de alienação ou oneração do imóvel.
A decisão foi mantida integralmente pelo Tribunal de Justiça de São Paulo em março de 2025. No julgamento, a 10ª Câmara de Direito Privado apontou divergências relevantes entre o projeto aprovado em assembleia da Irmandade, o contrato assinado e o material apresentado à Prefeitura de Campinas.
Os desembargadores também identificaram falta de transparência nas informações prestadas aos membros da Irmandade e consideraram haver risco concreto de transferência do complexo hospitalar para outro local sem aprovação adequada da entidade.
O Tribunal ainda concluiu que o aditivo contratual firmado posteriormente não foi suficiente para corrigir as inconsistências apontadas no negócio.
Na sentença original, a juíza Vanessa Miranda Tavares de Lima já havia suspendido os efeitos dos contratos e impedido atos de alienação sobre o imóvel da Santa Casa.
Com a nova decisão da 7ª Vara Cível, o processo passa oficialmente a ser público, ampliando o acesso às informações sobre uma das disputas mais relevantes envolvendo o patrimônio da Irmandade de Misericórdia de Campinas.
O Portal Sampi Campinas procurou a atual gestão da Irmandade de Misericórdia, mas, até o momento, a direção da entidade não se pronunciou.