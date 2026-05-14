Uma investigação que teve origem em Sumaré levou a uma operação da Controladoria Geral do Estado (CGE) e da Polícia Civil de São Paulo nesta quinta-feira, 14 de maio, com mandados cumpridos em Campinas e também em Sumaré, além de outras cidades paulistas e do estado de Goiás.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Batizada de Operação Caminho Protegido, a ação apura suspeitas de irregularidades envolvendo empresas credenciadas para prestar o serviço de transporte especial de alunos com deficiência da rede estadual de ensino, conhecido como programa Ligado.

Ao todo, foram expedidas 14 medidas cautelares de busca e apreensão judicial. Os mandados são cumpridos em Campinas, Sumaré, Guarulhos, São Paulo, Santo André, São Caetano do Sul e cidades de Goiás.