A Prefeitura de Campinas vai levar ao Ministério Público de São Paulo o caso de uma fornecedora de alimentos que entregou carne bovina com excesso de gordura para uso na merenda escolar da rede municipal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A irregularidade foi percebida dentro das próprias unidades de ensino. Cozinheiras de algumas escolas identificaram problemas em carnes do tipo acém moído e em cubos e comunicaram a Secretaria Municipal de Educação. O material também passou por avaliação de nutricionistas da rede.

Com a constatação, a Secretaria abriu nesta quinta-feira, 14 de maio, um processo administrativo contra a empresa. A fornecedora poderá receber multa e outras penalidades previstas em contrato. O valor da punição ainda será definido pela administração. A empresa terá 15 dias úteis para apresentar defesa.