14 de maio de 2026
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ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Campinas aciona MP por carne gordurosa na merenda

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/PMC
Prefeitura identificou excesso de gordura em carne bovina entregue para escolas e vai acionar o Ministério Público; além disso, a Educação avalia multar empresa.
Prefeitura identificou excesso de gordura em carne bovina entregue para escolas e vai acionar o Ministério Público; além disso, a Educação avalia multar empresa.

A Prefeitura de Campinas vai levar ao Ministério Público de São Paulo o caso de uma fornecedora de alimentos que entregou carne bovina com excesso de gordura para uso na merenda escolar da rede municipal.

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A irregularidade foi percebida dentro das próprias unidades de ensino. Cozinheiras de algumas escolas identificaram problemas em carnes do tipo acém moído e em cubos e comunicaram a Secretaria Municipal de Educação. O material também passou por avaliação de nutricionistas da rede.

Com a constatação, a Secretaria abriu nesta quinta-feira, 14 de maio, um processo administrativo contra a empresa. A fornecedora poderá receber multa e outras penalidades previstas em contrato. O valor da punição ainda será definido pela administração. A empresa terá 15 dias úteis para apresentar defesa.

A fornecedora atua na rede municipal desde fevereiro deste ano, após vencer licitação por meio de ata de registro de preços. Nesse formato, a Prefeitura paga conforme as entregas feitas.

Para evitar impacto no atendimento aos alunos, a Secretaria de Educação informou que os cardápios continuarão sendo servidos normalmente, com frango, patinho e outras carnes fornecidas por empresas diferentes. Os produtos considerados inadequados serão recolhidos.

A administração também prevê abrir, até o fim deste mês, novas licitações para garantir a compra de cortes de carne bovina em cubos para as refeições escolares.

A secretária municipal de Educação, Patrícia Adolf Lutz, afirmou que a Prefeitura não aceitará falhas que comprometam a qualidade da alimentação dos estudantes.

"As refeições nas escolas de Campinas são uma referência de qualidade no país, pelo cuidado e pela qualidade, e esse tipo de situação é intolerável. Por isso, foi definida a penalidade de multa e vamos comunicar a promotoria de Justiça da Infância e Juventude", explicou.

A rede municipal serviu, em 2025, uma média diária de 301,8 mil refeições. Hoje, o município trabalha com 21 tipos de cardápios, elaborados de acordo com a idade dos alunos, a etapa de ensino e o período de permanência nas escolas.

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