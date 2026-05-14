A Prefeitura de Campinas vai levar ao Ministério Público de São Paulo o caso de uma fornecedora de alimentos que entregou carne bovina com excesso de gordura para uso na merenda escolar da rede municipal.
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A irregularidade foi percebida dentro das próprias unidades de ensino. Cozinheiras de algumas escolas identificaram problemas em carnes do tipo acém moído e em cubos e comunicaram a Secretaria Municipal de Educação. O material também passou por avaliação de nutricionistas da rede.
Com a constatação, a Secretaria abriu nesta quinta-feira, 14 de maio, um processo administrativo contra a empresa. A fornecedora poderá receber multa e outras penalidades previstas em contrato. O valor da punição ainda será definido pela administração. A empresa terá 15 dias úteis para apresentar defesa.
A fornecedora atua na rede municipal desde fevereiro deste ano, após vencer licitação por meio de ata de registro de preços. Nesse formato, a Prefeitura paga conforme as entregas feitas.
Para evitar impacto no atendimento aos alunos, a Secretaria de Educação informou que os cardápios continuarão sendo servidos normalmente, com frango, patinho e outras carnes fornecidas por empresas diferentes. Os produtos considerados inadequados serão recolhidos.
A administração também prevê abrir, até o fim deste mês, novas licitações para garantir a compra de cortes de carne bovina em cubos para as refeições escolares.
A secretária municipal de Educação, Patrícia Adolf Lutz, afirmou que a Prefeitura não aceitará falhas que comprometam a qualidade da alimentação dos estudantes.
"As refeições nas escolas de Campinas são uma referência de qualidade no país, pelo cuidado e pela qualidade, e esse tipo de situação é intolerável. Por isso, foi definida a penalidade de multa e vamos comunicar a promotoria de Justiça da Infância e Juventude", explicou.
A rede municipal serviu, em 2025, uma média diária de 301,8 mil refeições. Hoje, o município trabalha com 21 tipos de cardápios, elaborados de acordo com a idade dos alunos, a etapa de ensino e o período de permanência nas escolas.