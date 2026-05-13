13 de maio de 2026
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PREVISÃO DO TEMPO

Céu claro e frio de 11 graus marcam o amanhecer na região

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: < 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Quarta-feira começou com céu claro e mínima de 11°C na RMC; não há previsão de chuva para os próximos dias.
Quarta-feira começou com céu claro e mínima de 11°C na RMC; não há previsão de chuva para os próximos dias.

A quarta-feira (13) amanheceu com tempo estável e céu claro na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Os termômetros registraram mínima de 11°C no início do dia. Não há expectativa de chuva para os próximos dias.

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A previsão indica que as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 26°C, mantendo-se baixas para o período. Não estão previstas mudanças bruscas ou ventos fortes.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

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