A quarta-feira (13) amanheceu com tempo estável e céu claro na RMC (Região Metropolitana de Campinas). Os termômetros registraram mínima de 11°C no início do dia. Não há expectativa de chuva para os próximos dias.

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A previsão indica que as temperaturas máximas não devem ultrapassar os 26°C, mantendo-se baixas para o período. Não estão previstas mudanças bruscas ou ventos fortes.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).