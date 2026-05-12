Campinas registrou 207 ocorrências envolvendo contêineres de lixo em 2025, segundo dados do serviço de limpeza urbana. O balanço inclui 105 furtos e 102 casos de vandalismo por fogo, número que evidencia o impacto dos danos ao sistema de coleta mecanizada da cidade.
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Cada contêiner tem custo aproximado de R$ 2 mil para a Campi Ambiental, empresa responsável pelo serviço. A Prefeitura informou que não repassa valores adicionais ao contrato para cobrir esse tipo de prejuízo.
Um dos casos mais recentes ocorreu na madrugada entre os dias 29 e 30 de abril e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, um homem se aproxima de um contêiner, ateia fogo ao equipamento e foge logo em seguida. Uma moradora de um prédio em frente ainda tenta apagar as chamas com um balde.
Depois do incêndio, uma equipe do Departamento de Limpeza Urbana foi ao local para lavar a calçada e fazer a limpeza da área atingida. Um novo equipamento já foi instalado no ponto.
Implantado em Campinas em 2014, o sistema de coleta mecanizada conta atualmente com cerca de 8 mil contêineres distribuídos por 56 bairros. Os equipamentos são usados para organizar o descarte de resíduos e facilitar a operação dos caminhões.
Os registros de furto e vandalismo, porém, afetam a prestação do serviço e obrigam a reposição dos dispositivos danificados ou levados.