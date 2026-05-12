Campinas registrou 207 ocorrências envolvendo contêineres de lixo em 2025, segundo dados do serviço de limpeza urbana. O balanço inclui 105 furtos e 102 casos de vandalismo por fogo, número que evidencia o impacto dos danos ao sistema de coleta mecanizada da cidade.

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Cada contêiner tem custo aproximado de R$ 2 mil para a Campi Ambiental, empresa responsável pelo serviço. A Prefeitura informou que não repassa valores adicionais ao contrato para cobrir esse tipo de prejuízo.

Um dos casos mais recentes ocorreu na madrugada entre os dias 29 e 30 de abril e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, um homem se aproxima de um contêiner, ateia fogo ao equipamento e foge logo em seguida. Uma moradora de um prédio em frente ainda tenta apagar as chamas com um balde.