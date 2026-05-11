A Justiça converteu em prisão preventiva a detenção do guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, acusado de matar a tiros a esposa, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, durante a festa de casamento do casal. A decisão foi tomada após audiência de custódia.
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Com isso, o suspeito, que havia sido preso em flagrante por feminicídio, seguirá detido enquanto o caso é investigado. O crime ocorreu na noite de sábado, 9 de maio, no bairro DIC 4, em Campinas, durante a confraternização da união.
De acordo com o boletim de ocorrência, a festa deu lugar a uma discussão entre os recém-casados. A briga evoluiu para agressão física, e familiares retiraram as crianças que estavam no imóvel diante da gravidade da situação.
Após a discussão, o guarda municipal usou uma arma e atirou contra Nájylla. Segundo relatos de testemunhas registrados na ocorrência, ele deixou a residência depois dos primeiros disparos, mas retornou minutos depois e efetuou novos tiros contra a esposa.
O Samu foi acionado e prestou atendimento à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Depois do crime, o próprio guarda municipal acionou a GCM de Campinas. Ele foi detido e levado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. A arma usada no crime foi apreendida.
A Corregedoria da Guarda Municipal informou que acompanha o caso e que serão instaurados procedimentos administrativos e disciplinares para apurar a conduta do agente. Daniel Barbosa Marinho atua na corporação desde 1998 e pode ser excluído dos quadros da Guarda.
Nájylla deixa três filhos, de um relacionamento anterior.