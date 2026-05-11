Com isso, o suspeito, que havia sido preso em flagrante por feminicídio , seguirá detido enquanto o caso é investigado. O crime ocorreu na noite de sábado, 9 de maio , no bairro DIC 4 , em Campinas, durante a confraternização da união.

A Justiça converteu em prisão preventiva a detenção do guarda municipal Daniel Barbosa Marinho , acusado de matar a tiros a esposa, Nájylla Duenas Nascimento , de 34 anos, durante a festa de casamento do casal. A decisão foi tomada após audiência de custódia.

De acordo com o boletim de ocorrência, a festa deu lugar a uma discussão entre os recém-casados. A briga evoluiu para agressão física, e familiares retiraram as crianças que estavam no imóvel diante da gravidade da situação.

Após a discussão, o guarda municipal usou uma arma e atirou contra Nájylla. Segundo relatos de testemunhas registrados na ocorrência, ele deixou a residência depois dos primeiros disparos, mas retornou minutos depois e efetuou novos tiros contra a esposa.

O Samu foi acionado e prestou atendimento à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.