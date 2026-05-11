Um dos cruzamentos mais movimentados da região central de Campinas passa por mudanças na estrutura viária e na sinalização. A intervenção ocorre no encontro da Avenida Moraes Salles com a Rua Coronel Quirino, ponto considerado crítico para a circulação de veículos, motos e pedestres.

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O local recebeu equipamentos de videomonitoramento remoto, com câmeras 360° instaladas nos semáforos da Avenida Moraes Salles, tanto no sentido Centro quanto no sentido Sousas. A tecnologia poderá ser usada para acompanhar o trânsito em tempo real e registrar infrações, como avanço de sinal vermelho, conversões proibidas e estacionamento irregular.

Apesar da instalação dos equipamentos, ainda não há previsão para o início da operação das câmeras.