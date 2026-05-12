O direito à greve e à manifestação é legítimo, democrático e precisa ser respeitado. Trabalhadores e estudantes têm todo o direito de protestar, reivindicar melhorias e pressionar por negociações. O problema é quando o ato deixa de atingir o poder público e passa a penalizar justamente a população que nada tem a ver com o impasse. E foi exatamente isso que aconteceu na manhã desta terça-feira em Campinas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A manifestação de estudantes e trabalhadores da Unicamp bloqueou dois dos principais acessos ao distrito de Barão Geraldo: a região da Avenida Guilherme Campos, próxima à Rodovia Dom Pedro I, e também a entrada pela Rodovia Zeferino Vaz, no trecho conhecido como Tapetão. O resultado foi um cenário de caos, congestionamentos quilométricos e milhares de pessoas impedidas de seguir suas rotinas.

E não estamos falando apenas de atraso para trabalho ou compromisso cotidiano — o que já seria grave. O protesto comprometeu acessos fundamentais para a área da saúde. Ficaram prejudicadas rotas para a Sobrapar, para o Centro Infantil Boldrini, referência nacional no tratamento de câncer infantil, além do Hospital de Clínicas da Unicamp, do Hemocentro e de outras unidades médicas da região.