A manifestação de estudantes e trabalhadores da Unicamp afeta, na manhã desta terça-feira, dois importantes acessos ao distrito de Barão Geraldo, em Campinas. Além da região da Avenida Guilherme Campos, próxima às marginais da Rodovia D. Pedro I, o protesto também provoca reflexos na entrada pela Rodovia Zeferino Vaz, no trecho conhecido como Tapetão.

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Motoristas que seguem para o campus da Unicamp, para universidades da região e para a área da saúde, incluindo o Hospital de Clínicas e o Hemocentro, devem redobrar a atenção e buscar rotas alternativas.