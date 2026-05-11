A Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas instaurou procedimento administrativo disciplinar contra o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, acusado de matar a tiros a esposa, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, durante a festa de casamento do casal. O agente também teve o afastamento preventivo determinado pelo período de 90 dias.
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Segundo a Guarda Municipal, o processo administrativo vai apurar a conduta do servidor e pode resultar na demissão de Daniel dos quadros da corporação. Ele atua na Guarda desde 1998.
A medida administrativa ocorre após a Justiça converter em prisão preventiva a prisão em flagrante do guarda municipal. A decisão foi tomada depois da audiência de custódia. Com isso, ele seguirá detido enquanto o caso é investigado.
Reprodução/Redes Sociais
O crime ocorreu na noite de sábado, 9 de maio, no bairro DIC 4, em Campinas, durante a confraternização do casamento. De acordo com o boletim de ocorrência, a festa deu lugar a uma discussão entre os recém-casados. A briga evoluiu para agressão física, e familiares retiraram as crianças que estavam no imóvel diante da gravidade da situação.
Após a discussão, Daniel usou uma arma e atirou contra Nájylla. Segundo relatos de testemunhas registrados na ocorrência, ele deixou a residência depois dos primeiros disparos, mas retornou minutos depois e efetuou novos tiros contra a esposa.
O Samu foi acionado e prestou atendimento à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Depois do crime, o próprio guarda municipal acionou a GCM de Campinas. Ele foi detido e levado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. A arma usada no crime foi apreendida.
A Guarda Municipal informou que acompanha o caso e reafirmou que não compactua com qualquer forma de violência. A investigação criminal segue sob responsabilidade da Polícia Civil.
Nájylla deixa três filhos, de um relacionamento anterior.