11 de maio de 2026
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FEMINICÍDIO

Corregedoria afasta GM de Campinas preso por feminicídio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Redes Sociais
Corregedoria abriu procedimento disciplinar contra Daniel Barbosa Marinho, preso preventivamente pelo crime.
Corregedoria abriu procedimento disciplinar contra Daniel Barbosa Marinho, preso preventivamente pelo crime.

Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas instaurou procedimento administrativo disciplinar contra o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, acusado de matar a tiros a esposa, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, durante a festa de casamento do casal. O agente também teve o afastamento preventivo determinado pelo período de 90 dias.

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Segundo a Guarda Municipal, o processo administrativo vai apurar a conduta do servidor e pode resultar na demissão de Daniel dos quadros da corporação. Ele atua na Guarda desde 1998.

A medida administrativa ocorre após a Justiça converter em prisão preventiva a prisão em flagrante do guarda municipal. A decisão foi tomada depois da audiência de custódia. Com isso, ele seguirá detido enquanto o caso é investigado.


Reprodução/Redes Sociais

O crime ocorreu na noite de sábado, 9 de maio, no bairro DIC 4, em Campinas, durante a confraternização do casamento. De acordo com o boletim de ocorrência, a festa deu lugar a uma discussão entre os recém-casados. A briga evoluiu para agressão física, e familiares retiraram as crianças que estavam no imóvel diante da gravidade da situação.

Após a discussão, Daniel usou uma arma e atirou contra Nájylla. Segundo relatos de testemunhas registrados na ocorrência, ele deixou a residência depois dos primeiros disparos, mas retornou minutos depois e efetuou novos tiros contra a esposa.

O Samu foi acionado e prestou atendimento à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Depois do crime, o próprio guarda municipal acionou a GCM de Campinas. Ele foi detido e levado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. A arma usada no crime foi apreendida.

A Guarda Municipal informou que acompanha o caso e reafirmou que não compactua com qualquer forma de violência. A investigação criminal segue sob responsabilidade da Polícia Civil.

Nájylla deixa três filhos, de um relacionamento anterior.

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