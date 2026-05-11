A Corregedoria da Guarda Municipal de Campinas instaurou procedimento administrativo disciplinar contra o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, acusado de matar a tiros a esposa, Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, durante a festa de casamento do casal. O agente também teve o afastamento preventivo determinado pelo período de 90 dias.

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Segundo a Guarda Municipal, o processo administrativo vai apurar a conduta do servidor e pode resultar na demissão de Daniel dos quadros da corporação. Ele atua na Guarda desde 1998.

A medida administrativa ocorre após a Justiça converter em prisão preventiva a prisão em flagrante do guarda municipal. A decisão foi tomada depois da audiência de custódia. Com isso, ele seguirá detido enquanto o caso é investigado.