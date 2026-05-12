Um homem de 47 anos, identificado como Alex Sandro Pereira Arantes, foi encontrado morto com ao menos quatro tiros na cabeça em Cosmópolis. O caso aconteceu na segunda-feira (11) e, até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

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A vítima foi localizada por equipes do Gepar (Grupo Especial de Policiamento e Apoio ao Rápido) após denúncia de moradores da região. De acordo com informações divulgadas pela polícia, ao menos quatro marcas de disparos de arma de fogo foram identificadas na região da cabeça de Alex Sandro, o que caracteriza homicídio.

As autoridades acreditam que o crime pode ter ocorrido ainda durante a madrugada. Até o momento, não há informações oficiais sobre a motivação da morte. O caso segue sob investigação.