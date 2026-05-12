12 de maio de 2026
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MORTE SUSPEITA

Polícia investiga morte de homem achado morto em poça de sangue

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Homem de 53 anos foi encontrado morto, com ferimentos no rosto, em uma residência no bairro rural de Mogi Guaçu.
Homem de 53 anos foi encontrado morto, com ferimentos no rosto, em uma residência no bairro rural de Mogi Guaçu.

A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu atendeu a uma ocorrência de morte suspeita no bairro rural do Itaqui. A vítima, um homem de 53 anos, foi encontrada caída no chão com o rosto ensanguentado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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Os agentes foram acionados para atender à ocorrência. No local, os guardas encontraram um homem já sem vida, caído ao chão, com ferimentos no rosto e poças de sangue próximas ao corpo. O óbito foi constatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia. O corpo da vítima foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) para necropsia. De acordo com o boletim de ocorrência, um amigo da vítima, ouvido como testemunha, relatou que foi até a residência e chamou pelo morador.

Ao não obter resposta, ele decidiu retirar a corrente da porta e entrar no imóvel, momento em que se deparou com o corpo ensanguentado próximo à entrada. As circunstâncias da morte ainda são investigadas pela Polícia Civil.

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