A GCM (Guarda Civil Municipal) de Mogi Guaçu atendeu a uma ocorrência de morte suspeita no bairro rural do Itaqui. A vítima, um homem de 53 anos, foi encontrada caída no chão com o rosto ensanguentado. O caso é investigado pela Polícia Civil.

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Os agentes foram acionados para atender à ocorrência. No local, os guardas encontraram um homem já sem vida, caído ao chão, com ferimentos no rosto e poças de sangue próximas ao corpo. O óbito foi constatado por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

A Polícia Científica esteve no local e realizou a perícia. O corpo da vítima foi removido ao IML (Instituto Médico Legal) para necropsia. De acordo com o boletim de ocorrência, um amigo da vítima, ouvido como testemunha, relatou que foi até a residência e chamou pelo morador.