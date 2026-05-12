A PM (Polícia Militar) prendeu um homem de 52 anos suspeito de furtar uma clínica odontológica no Centro de Sumaré. A ação ocorreu após o Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) receber uma denúncia de furto em andamento no estabelecimento localizado na Rua Dom Barreto.
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Por meio das câmeras de monitoramento, o solicitante acompanhou a ação criminosa e informou às autoridades que o suspeito já havia deixado o local. Com as características repassadas, as equipes iniciaram patrulhamento e localizaram o homem na Avenida Júlia Júlio Vasconcelos Bufarah. Ele carregava um micro-ondas e uma mochila contendo fios e uma fonte de energia.
O proprietário da clínica foi acionado e reconheceu tanto os objetos subtraídos quanto o indivíduo registrado nas imagens de segurança. Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça pelo crime de furto qualificado.