Um homem de 28 anos foi preso suspeito de porte ilegal de arma de uso restrito, ameaça, violência doméstica e resistência à prisão, no bairro Clube Santa Clara, em Monte Mor. Segundo a polícia, equipes foram acionadas após denúncia de que um indivíduo armado estaria ameaçando matar a ex-companheira, de 31 anos, e os filhos do casal.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Ao chegar ao local, na Rua Itália, os agentes avistaram um homem com as características descritas escondendo um objeto em uma pilha de pneus. Ao perceber a presença da polícia, ele correu para o interior da residência. Os policiais realizaram incursão no imóvel, localizaram e abordaram o suspeito.

Durante buscas na pilha de pneus, foi encontrada uma pistola calibre .22 municiada com 16 cartuchos intactos. Testemunhas relataram que o homem ameaçava familiares. A ex-companheira informou à polícia que havia obtido recentemente uma medida protetiva e também denunciou agressões e ameaças de morte.