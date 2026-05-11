O Senac Campinas realiza, de 11 a 15 de maio, a 19ª Mostra Senac de Artes Cênicas, com uma programação gratuita voltada ao teatro, à experimentação artística e ao diálogo entre diferentes linguagens culturais.

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A agenda inclui apresentações teatrais, oficinas, contações de histórias, experiência imersiva em realidade virtual e debates sobre temas como tecnologia, criação cênica e acessibilidade nas artes.

A mostra integra a Semana S, mobilização nacional do Sistema Comércio realizada entre 11 e 17 de maio. A iniciativa reúne instituições como CNC, Fecomercio SP, Sesc e Senac, com ações gratuitas nas áreas de educação, cultura, saúde, lazer e cidadania.