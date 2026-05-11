O Senac Campinas realiza, de 11 a 15 de maio, a 19ª Mostra Senac de Artes Cênicas, com uma programação gratuita voltada ao teatro, à experimentação artística e ao diálogo entre diferentes linguagens culturais.
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A agenda inclui apresentações teatrais, oficinas, contações de histórias, experiência imersiva em realidade virtual e debates sobre temas como tecnologia, criação cênica e acessibilidade nas artes.
A mostra integra a Semana S, mobilização nacional do Sistema Comércio realizada entre 11 e 17 de maio. A iniciativa reúne instituições como CNC, Fecomercio SP, Sesc e Senac, com ações gratuitas nas áreas de educação, cultura, saúde, lazer e cidadania.
Em Campinas, a programação busca aproximar o público do universo das artes cênicas e ampliar o contato com processos de criação, interpretação e formação artística. As atividades ocorrem presencialmente na unidade do Senac, no Centro.
A abertura será no dia 11 de maio, às 19h30, com a apresentação teatral “Incêndios”, livre adaptação do texto de Wajdi Mouawad. O espetáculo será apresentado por alunos do curso Técnico em Teatro do Senac Campinas como trabalho de conclusão de curso.
No dia 12 de maio, o público poderá participar da experiência imersiva “Realidade Virtual no Estado de Presença do Corpo”, que utiliza tecnologia de captação de movimento para traduzir técnicas corporais do LUME Teatro em ambientes digitais interativos. A atividade ocorre das 13h30 às 17h30 e das 19h às 20h. Na mesma noite, das 20h30 às 22h, haverá um bate-papo com o ator Jesser de Souza sobre as relações entre teatro e tecnologia.
A programação segue no dia 13 de maio com duas sessões de contação de história da obra “O Menino do Dedo Verde”, com a atriz Mariana Delboni, na biblioteca da unidade. À noite, será apresentado o espetáculo “O Desaparecimento de Luísa”, inspirado na obra de Carlos Drummond de Andrade, com reflexão sobre relações humanas e questões sociais.
No dia 14 de maio, a mostra terá duas oficinas. À tarde, será realizada a oficina de Contação de Histórias. À noite, a atividade “No Poema Há Ação e Gesto” abordará técnicas de criação cênica a partir de textos líricos.
O encerramento será no dia 15 de maio, com a exposição dialogada “Urgências Culturais: teatro e acessibilidade”, que propõe uma vivência inclusiva e sensorial sobre práticas acessíveis nas artes cênicas.
Algumas atividades têm vagas limitadas e exigem inscrição prévia pela internet.
Serviço
19ª Mostra Senac de Artes Cênicas
Data: 11 a 15 de maio
Entrada: gratuita
Local: Senac Campinas
Endereço: Rua Sacramento, 490, Centro, Campinas
Inscrições: pelo site de eventos do Senac São Paulo
Programação
11/5, às 19h30: apresentação teatral “Incêndios”
12/5, das 13h30 às 17h30: experiência imersiva em realidade virtual
12/5, das 19h às 20h: experiência imersiva em realidade virtual
12/5, das 20h30 às 22h: bate-papo “Teatro e tecnologia”
13/5, às 15h30 e 16h30: contação de história “O Menino do Dedo Verde”
13/5, das 20h às 21h30: espetáculo “O Desaparecimento de Luísa”
14/5, das 15h às 17h: oficina de contação de histórias
14/5, das 19h30 às 22h30: oficina “No Poema Há Ação e Gesto”
15/5, das 10h30 às 11h30: exposição dialogada sobre teatro e acessibilidade