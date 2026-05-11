A Comvest abriu nesta segunda-feira, 11 de maio, o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Vestibular Unicamp 2027 e da modalidade Enem-Unicamp 2027. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet, pela página da comissão, até 5 de junho.

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Candidatos de todo o país podem solicitar o benefício. O requisito básico, em todas as modalidades, é já ter concluído o ensino médio ou concluir essa etapa até o fim de 2026.

A isenção será concedida em quatro modalidades. A primeira é voltada a candidatos de escolas públicas brasileiras pertencentes a famílias de baixa renda, com renda bruta mensal de até um salário mínimo e meio por morador da residência. A segunda atende funcionários da Unicamp e da Funcamp.