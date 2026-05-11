A Comvest abriu nesta segunda-feira, 11 de maio, o prazo para solicitação de isenção da taxa de inscrição do Vestibular Unicamp 2027 e da modalidade Enem-Unicamp 2027. Os pedidos devem ser feitos exclusivamente pela internet, pela página da comissão, até 5 de junho.
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Candidatos de todo o país podem solicitar o benefício. O requisito básico, em todas as modalidades, é já ter concluído o ensino médio ou concluir essa etapa até o fim de 2026.
A isenção será concedida em quatro modalidades. A primeira é voltada a candidatos de escolas públicas brasileiras pertencentes a famílias de baixa renda, com renda bruta mensal de até um salário mínimo e meio por morador da residência. A segunda atende funcionários da Unicamp e da Funcamp.
A terceira modalidade contempla candidatos a cursos noturnos específicos de licenciatura ou tecnologia, como Ciências Biológicas, Física, Letras, Licenciatura Integrada Química/Física, Matemática, Pedagogia e Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Já a quarta é destinada a estudantes bolsistas, com bolsa parcial ou integral, de escolas privadas.
Ao todo, a Comvest oferece 6.748 isenções para candidatos da modalidade 1. Nas modalidades 2 e 3, o número de isenções é ilimitado. Para bolsistas de escolas privadas, serão concedidas 150 isenções.
Os documentos exigidos variam conforme a modalidade escolhida e devem ser consultados no edital. A documentação precisa ser digitalizada e enviada dentro do prazo de inscrição do pedido.
A lista dos contemplados será divulgada em 31 de julho. A partir dessa data, os candidatos beneficiados também receberão um comunicado por e-mail. Quem tiver o pedido negado poderá apresentar recurso pela página da Comvest, das 9h do dia 31 de julho até as 17h do dia 3 de agosto. O resultado dos recursos será publicado em 7 de agosto.
A Comvest reforça que a concessão da isenção não inscreve automaticamente o candidato no Vestibular Unicamp 2027 ou no Enem-Unicamp 2027. Após receber o benefício, o estudante ainda precisará fazer a inscrição no processo seletivo correspondente, usando o código de isento fornecido.
As inscrições para o Vestibular Unicamp 2027 serão realizadas de 3 a 31 de agosto de 2026. A primeira fase está marcada para 18 de outubro, e a segunda fase será aplicada nos dias 29 e 30 de novembro. As provas de habilidades específicas ocorrerão entre 2 e 4 de dezembro, e a primeira chamada será divulgada em 25 de janeiro de 2027.