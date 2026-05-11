11 de maio de 2026
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ACIDENTE NA PISTA

Engavetamento na Bandeirantes deixa dois motociclistas feridos

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/Autoban
Colisão envolveu duas motocicletas e um utilitário no sentido interior, no Kk 88, em Campinas; dois motociclistas foram levados para UPA.
Colisão envolveu duas motocicletas e um utilitário no sentido interior, no Kk 88, em Campinas; dois motociclistas foram levados para UPA.

Um engavetamento envolvendo duas motocicletas e um utilitário provocou congestionamento na manhã desta segunda-feira, 11 de maio, na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas.

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Segundo a concessionária Autoban, o acidente ocorreu por volta das 7h39, na altura do km 88, no sentido norte da rodovia. A ocorrência envolveu uma Fiat Fiorino, uma Yamaha Fazer e uma Honda CG.

Os dois motociclistas ficaram feridos e foram encaminhados para uma UPA. Um deles teve ferimentos leves, enquanto o outro sofreu ferimentos moderados. O motorista do utilitário não se feriu.

Durante o atendimento, as faixas 1 e 2 precisaram ser interditadas até 8h13. O acostamento também chegou a ser bloqueado entre 8h13 e 8h25.

A lentidão chegou a aproximadamente 4 quilômetros, entre os km 84 e 88, no sentido norte.

Após o atendimento da ocorrência, a Yamaha Fazer e a Fiat Fiorino foram removidas por recurso particular. Já a Honda CG foi retirada por guincho e levada à base da Polícia Militar Rodoviária.

As causas do engavetamento ainda serão apuradas.

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