Um engavetamento envolvendo duas motocicletas e um utilitário provocou congestionamento na manhã desta segunda-feira, 11 de maio, na Rodovia dos Bandeirantes, em Campinas.

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Segundo a concessionária Autoban, o acidente ocorreu por volta das 7h39, na altura do km 88, no sentido norte da rodovia. A ocorrência envolveu uma Fiat Fiorino, uma Yamaha Fazer e uma Honda CG.

Os dois motociclistas ficaram feridos e foram encaminhados para uma UPA. Um deles teve ferimentos leves, enquanto o outro sofreu ferimentos moderados. O motorista do utilitário não se feriu.