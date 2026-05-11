O atendimento do transporte público no Terminal Padre Anchieta, em Campinas, foi alterado a partir desta segunda-feira, 11 de maio, por causa de obras de manutenção no espaço.

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Segundo a Emdec, o embarque e desembarque dos passageiros será feito provisoriamente na área externa, em frente ao terminal. A previsão é que a mudança siga até 17 de maio.

A intervenção será necessária para a substituição do piso tátil na pista de rolamento. O serviço inclui corte do piso, concretagem, período de cura do material e posterior reaplicação do piso tátil.