O atendimento do transporte público no Terminal Padre Anchieta, em Campinas, foi alterado a partir desta segunda-feira, 11 de maio, por causa de obras de manutenção no espaço.
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Segundo a Emdec, o embarque e desembarque dos passageiros será feito provisoriamente na área externa, em frente ao terminal. A previsão é que a mudança siga até 17 de maio.
A intervenção será necessária para a substituição do piso tátil na pista de rolamento. O serviço inclui corte do piso, concretagem, período de cura do material e posterior reaplicação do piso tátil.
Durante o período de atendimento provisório, agentes da Mobilidade Urbana vão orientar os usuários no local. A Emdec também informou que faixas informativas foram instaladas para indicar as mudanças.
O Terminal Padre Anchieta fica na Rua Papa São Dionísio, no bairro Padre Anchieta.
A alteração afeta as linhas 254, Parque Universal; 260, Nova Aparecida/Shopping Iguatemi; 261, Padre Anchieta I; 263, Terminal Padre Anchieta; 264, Vila Padre Anchieta; 265, Padre Anchieta; 266, Parque São Jorge/Hospital das Clínicas; 269, Terminal Padre Anchieta/Terminal Barão Geraldo; e 314, Terminal Padre Anchieta/Terminal Barão Geraldo.