11 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ACESSIBILIDADE

Obras no Terminal Padre Anchieta levam ônibus para a rua

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Embarque e desembarque serão feitos na área externa até 17 de maio por causa de obras no piso tátil.
Embarque e desembarque serão feitos na área externa até 17 de maio por causa de obras no piso tátil.

O atendimento do transporte público no Terminal Padre Anchieta, em Campinas, foi alterado a partir desta segunda-feira, 11 de maio, por causa de obras de manutenção no espaço.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Emdec, o embarque e desembarque dos passageiros será feito provisoriamente na área externa, em frente ao terminal. A previsão é que a mudança siga até 17 de maio.

A intervenção será necessária para a substituição do piso tátil na pista de rolamento. O serviço inclui corte do piso, concretagem, período de cura do material e posterior reaplicação do piso tátil.

Durante o período de atendimento provisório, agentes da Mobilidade Urbana vão orientar os usuários no local. A Emdec também informou que faixas informativas foram instaladas para indicar as mudanças.

O Terminal Padre Anchieta fica na Rua Papa São Dionísio, no bairro Padre Anchieta.

A alteração afeta as linhas 254, Parque Universal; 260, Nova Aparecida/Shopping Iguatemi; 261, Padre Anchieta I; 263, Terminal Padre Anchieta; 264, Vila Padre Anchieta; 265, Padre Anchieta; 266, Parque São Jorge/Hospital das Clínicas; 269, Terminal Padre Anchieta/Terminal Barão Geraldo; e 314, Terminal Padre Anchieta/Terminal Barão Geraldo.

Comentários

Comentários