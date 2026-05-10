Uma celebração de casamento terminou em tragédia na noite de sábado, 9, no bairro DIC 4, em Campinas. Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi morta a tiros pelo próprio marido, durante a confraternização da união do casal. O suspeito, identificado como o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, foi preso logo após o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o que deveria ser um momento de festa deu lugar a uma discussão acalorada entre os recém-casados. O casal entrou em luta corporal e, diante da gravidade da situação, familiares agiram rapidamente para retirar as crianças que estavam no imóvel.

Após a agressão física, o guarda municipal utilizou sua arma para atirar contra a esposa. Após os primeiros disparos, Daniel chegou a fugir da residência, mas, segundo relatos de testemunhas, ele retornou ao imóvel minutos depois e efetuou novos disparos contra Nájylla.