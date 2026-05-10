10 de maio de 2026
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FEMINICÍDIO

Mulher é morta pelo marido durante festa de casamento em Campinas

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi morta a tiros pelo marido, no DIC 4, em Campinas
Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi morta a tiros pelo marido, no DIC 4, em Campinas

Uma celebração de casamento terminou em tragédia na noite de sábado, 9, no bairro DIC 4, em Campinas. Nájylla Duenas Nascimento, de 34 anos, foi morta a tiros pelo próprio marido, durante a confraternização da união do casal. O suspeito, identificado como o guarda municipal Daniel Barbosa Marinho, foi preso logo após o crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, o que deveria ser um momento de festa deu lugar a uma discussão acalorada entre os recém-casados. O casal entrou em luta corporal e, diante da gravidade da situação, familiares agiram rapidamente para retirar as crianças que estavam no imóvel.

Após a agressão física, o guarda municipal utilizou sua arma para atirar contra a esposa. Após os primeiros disparos, Daniel chegou a fugir da residência, mas, segundo relatos de testemunhas, ele retornou ao imóvel minutos depois e efetuou novos disparos contra Nájylla.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou socorro à vítima, mas ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Após o crime, o próprio guarda municipal acionou a GCM de Campinas. Ele foi detido e encaminhado à 2ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Campinas, onde foi autuado em flagrante por feminicídio. A arma utilizada no crime foi apreendida.

A Corregedoria da Guarda Municipal informou que acompanha o caso de perto e que serão instaurados os procedimentos administrativos e disciplinares cabíveis para apurar a conduta do agente, que pode resultar em sua exclusão da corporação, na qual trabalha desde 1998.

Nájylla deixa três filhos, frutos de um relacionamento anterior.

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