Ao menos dois criminosos invadiram, na madrugada deste sábado (9), uma residência localizada no bairro Jardim Alvorada, em Campinas, e furtaram cabos e relógio de energia. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

O crime aconteceu em duas casas localizadas dentro do mesmo terreno, na avenida Ruy Rodriguez, por volta das 2h30. Os criminosos aproveitaram que os moradores das residências estavam dormindo, e praticaram o crime. Um deles ainda teve a audácia de subir no telhado.

Neste momento, uma das pessoas acordou, mas os ladrões fugiram, levando os itens furtados. A PM (Polícia Militar) foi acionada, mas ninguém foi preso. O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.