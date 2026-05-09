09 de maio de 2026
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AUDÁCIA

Com moradores dormindo, ladrões invadem casa e furtam cabos

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Thiago Rovêdo/Sampi Campinas
Crime aconteceu na madrugada deste sábado
Crime aconteceu na madrugada deste sábado

Ao menos dois criminosos invadiram, na madrugada deste sábado (9), uma residência localizada no bairro Jardim Alvorada, em Campinas, e furtaram cabos e relógio de energia. Até a publicação desta reportagem, ninguém havia sido preso.

O crime aconteceu em duas casas localizadas dentro do mesmo terreno, na avenida Ruy Rodriguez, por volta das 2h30. Os criminosos aproveitaram que os moradores das residências estavam dormindo, e praticaram o crime. Um deles ainda teve a audácia de subir no telhado.

Neste momento, uma das pessoas acordou, mas os ladrões fugiram, levando os itens furtados. A PM (Polícia Militar) foi acionada, mas ninguém foi preso. O caso foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional de Campinas.

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