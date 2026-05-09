Um jovem de 18 anos morreu na noite da última quinta-feira (7) após colidir a motocicleta que pilotava contra a traseira de um caminhão baú, na Avenida Clóvis Ferraz de Camargo, no Jardim Campo Bonito, em Indaiatuba.

Segundo testemunhas, a moto seguia pela via quando atingiu em cheio a parte traseira do veículo. Com o impacto, a motocicleta ficou cravada na traseira do caminhão. O condutor teve a morte confirmada ainda no local.

O motorista do caminhão transportava caixas de compras de um supermercado e, no momento da colisão, havia sinalizado para fazer a conversão à esquerda, a fim de acessar um condomínio para realizar as entregas.