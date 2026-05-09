09 de maio de 2026
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FATAL

Motociclista de 18 anos morre ao bater na traseira de caminhão

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Acidente aconteceu em Indaiatuba
Acidente aconteceu em Indaiatuba

Um jovem de 18 anos morreu na noite da última quinta-feira (7) após colidir a motocicleta que pilotava contra a traseira de um caminhão baú, na Avenida Clóvis Ferraz de Camargo, no Jardim Campo Bonito, em Indaiatuba.

Segundo testemunhas, a moto seguia pela via quando atingiu em cheio a parte traseira do veículo. Com o impacto, a motocicleta ficou cravada na traseira do caminhão. O condutor teve a morte confirmada ainda no local.

O motorista do caminhão transportava caixas de compras de um supermercado e, no momento da colisão, havia sinalizado para fazer a conversão à esquerda, a fim de acessar um condomínio para realizar as entregas.

Após a batida, a faixa da esquerda precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. A Perícia Científica foi acionada para realizar os trabalhos periciais no local.

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