Campinas tem 26 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 19º Alerta Arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O documento orienta o reforço das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.
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As áreas apontadas no alerta estão distribuídas por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Jardim Conceição, Parque Brasília, Jardim Flamboyant e Chácara da Barra. Na Noroeste, estão Jardim Maracanã, Jardim Novo Maracanã, Jardim Metonópolis, Loteamento Residencial Novo Mundo, Jardim Lisa e Residencial Colina das Nascentes.
Na região Norte, o alerta inclui Vila Santa Isabel, Jardim Independência, Cidade Universitária I e II. Na Sudoeste, constam Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Alvorada, Vila Maria Eugênia, Jardim Santo Antônio e Eldorado dos Carajás.
Também foram classificados com alto risco bairros da região Sul, como Parque Figueira, Jardim Nova Europa e Vila Campos Sales, além da região Suleste, com Joaquim Egídio, Parque Jambeiro, São Bernardo e Fundação Casa Popular.
Segundo a Secretaria de Saúde, o alerta tem como objetivo orientar moradores, ampliar a vigilância nos bairros e reforçar a importância da eliminação de criadouros. As recomendações valem para toda a cidade, inclusive para áreas que apareceram em alertas anteriores e não estão listadas nesta nova edição.
A elaboração do boletim leva em conta indicadores como incidência de casos, registro de novas transmissões, densidade populacional, imóveis sem acesso para vistoria e necessidade de comunicação sobre o trabalho dos agentes. Bairros menores no entorno das áreas citadas também devem redobrar a atenção.
A Prefeitura reforça que o combate às arboviroses depende da participação dos moradores. Levantamento da Secretaria de Estado da Saúde aponta que 80% dos criadouros do mosquito estão dentro das residências.
Para reduzir a proliferação do Aedes aegypti, é necessário evitar água parada em latas, pneus, garrafas, vasos e outros recipientes. Também é importante vedar caixas d’água, manter vasos sanitários sem uso fechados e limpar pratinhos de plantas com bucha, água e sabão ao menos uma vez por semana.
A Secretaria de Saúde também orienta que a população receba os agentes que atuam nas visitas casa a casa. O trabalho das equipes é considerado uma das principais ferramentas para identificar focos do mosquito e conter a transmissão da doença.