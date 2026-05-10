Campinas tem 26 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue, segundo o 19º Alerta Arboviroses divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. O documento orienta o reforço das ações de controle do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

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As áreas apontadas no alerta estão distribuídas por diferentes regiões da cidade. Na região Leste, aparecem Jardim Conceição, Parque Brasília, Jardim Flamboyant e Chácara da Barra. Na Noroeste, estão Jardim Maracanã, Jardim Novo Maracanã, Jardim Metonópolis, Loteamento Residencial Novo Mundo, Jardim Lisa e Residencial Colina das Nascentes.

Na região Norte, o alerta inclui Vila Santa Isabel, Jardim Independência, Cidade Universitária I e II. Na Sudoeste, constam Jardim Novo Campos Elíseos, Jardim Alvorada, Vila Maria Eugênia, Jardim Santo Antônio e Eldorado dos Carajás.