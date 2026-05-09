Uma equipe da Guarda Municipal de Campinas prendeu, na sexta-feira (8), um homem que era procurado pela Justiça por tentativa de feminicídio. O crime teria ocorrido no dia 15 de fevereiro de 2026, na cidade de Itu. O homem foi identificado como Oleir da Silva.

A ação aconteceu no Parque Industrial, região de Campinas, após os guardas receberem informações de que o foragido estaria na cidade. Durante patrulhamento no local, a equipe localizou e abordou o suspeito. Em consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado um mandado de prisão ativo contra ele, expedido pelo crime de tentativa de feminicídio.

Segundo apuração, o acusado descumpriu uma medida protetiva e agrediu a ex-companheira com vários golpes de faca, na presença do filho da vítima. O detido foi conduzido ao 1° DP (Distrito Policial), onde permaneceu à disposição da Justiça.