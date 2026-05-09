A fabricante Ypê conseguiu suspender os efeitos da decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que havia proibido a fabricação e comercialização de 23 itens da marca. A suspensão ocorreu após a empresa apresentar um recurso administrativo ao órgão.

Com base no artigo 17 da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 266/2019, o simples protocolo do recurso já interrompe automaticamente os efeitos da medida até que a agência reguladora se manifeste definitivamente.

Dessa forma, produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes podem continuar sendo fabricados e vendidos normalmente enquanto a Anvisa não bater o martelo sobre o recurso.

Alerta de risco sanitário continua vigente