A fabricante Ypê conseguiu suspender os efeitos da decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) que havia proibido a fabricação e comercialização de 23 itens da marca. A suspensão ocorreu após a empresa apresentar um recurso administrativo ao órgão.
Com base no artigo 17 da Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa 266/2019, o simples protocolo do recurso já interrompe automaticamente os efeitos da medida até que a agência reguladora se manifeste definitivamente.
Dessa forma, produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes podem continuar sendo fabricados e vendidos normalmente enquanto a Anvisa não bater o martelo sobre o recurso.
Alerta de risco sanitário continua vigente
Apesar da suspensão da proibição, a Anvisa reforçou que mantém seu entendimento técnico sobre os riscos identificados na linha de produção da unidade da Química Amparo, em Amparo. O órgão orienta que os consumidores evitem usar os 23 itens com lotes de final 1 afetados pela decisão original.
A agência informou ainda que o julgamento definitivo do recurso pela Diretoria Colegiada deve ocorrer nos próximos dias.
Em nota, a Ypê afirmou que o recurso foi apresentado para reforçar os compromissos assumidos no plano de ação e conformidade da empresa, além de prestar novos esclarecimentos técnicos. A fabricante disse que seguirá em diálogo permanente com o órgão regulador para buscar uma solução definitiva.