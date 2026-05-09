09 de maio de 2026
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INDAIATUBA

Garoto de 15 anos é apreendido pela 7ª vez no ano por tráfico

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Caso foi atendido pela Guarda Municipal
Caso foi atendido pela Guarda Municipal

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Jardim Tancredo Neves, em Indaiatuba. A ocorrência foi registrada por equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), que informou que esta foi a sétima vez no ano que o adolescente é levado para a delegacia pelo mesmo crime.

Segundo a corporação, os agentes do Canil realizavam patrulhamento preventivo pela rua José Carlos Wolff quando perceberam indivíduos assobiando e gritando, possivelmente para alertar sobre a presença da viatura. No cruzamento com a rua João Dotta, os guardas avistaram o adolescente dispensando algo no chão e tentando deixar o local rapidamente.

Ao ser abordado, os agentes encontraram cinco microtubos com cocaína descartados por ele. Nas proximidades, ainda escondidos, foram localizados outros 12 microtubos da mesma droga e quatro porções de maconha.

O jovem confessou que realizava a venda de entorpecentes no local e afirmou já ter sido conduzido à delegacia outras seis vezes neste ano pelo mesmo crime.

A Guarda Civil foi até a residência do adolescente para buscar um responsável legal, mas os familiares se recusaram a acompanhá-lo à delegacia. Por ser menor de idade, ele foi apreendido e encaminhado às autoridades competentes.

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