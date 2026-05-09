Um adolescente de 15 anos foi apreendido por tráfico de drogas no bairro Jardim Tancredo Neves, em Indaiatuba. A ocorrência foi registrada por equipes da GCM (Guarda Civil Municipal), que informou que esta foi a sétima vez no ano que o adolescente é levado para a delegacia pelo mesmo crime.

Segundo a corporação, os agentes do Canil realizavam patrulhamento preventivo pela rua José Carlos Wolff quando perceberam indivíduos assobiando e gritando, possivelmente para alertar sobre a presença da viatura. No cruzamento com a rua João Dotta, os guardas avistaram o adolescente dispensando algo no chão e tentando deixar o local rapidamente.

Ao ser abordado, os agentes encontraram cinco microtubos com cocaína descartados por ele. Nas proximidades, ainda escondidos, foram localizados outros 12 microtubos da mesma droga e quatro porções de maconha.