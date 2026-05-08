A Prefeitura de Indaiatuba iniciou uma nova etapa das obras de requalificação viária no entorno do Supermercado Covabra. Os trabalhos são conduzidos pela Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas e incluem o recapeamento de trechos importantes da região.
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Nesta fase, a administração municipal executa 1,4 quilômetro de novo asfalto em pontos da Avenida Presidente Vargas e das ruas Oswaldo Cruz, Paul Harris, Alfredo Villanova e Humaitá.
A intervenção dá sequência à primeira etapa, realizada pelo Grupo Covabra como ação mitigadora, com 433 metros lineares de recapeamento na Avenida Major Alfredo Camargo Fonseca. Ao todo, a região receberá 1,8 quilômetro de melhorias no pavimento.
O projeto é resultado de uma parceria entre a Prefeitura, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, e o Grupo Covabra. A proposta é adequar a infraestrutura viária ao aumento da circulação no entorno do empreendimento, buscando mais fluidez no trânsito e segurança para motoristas e pedestres.
Além do novo asfalto, o conjunto de obras prevê a implantação de um bolsão de estacionamento em 45 graus na Praça Francisco Xavier da Costa, a criação de uma terceira faixa de rolamento no sentido centro-bairro da Avenida Presidente Vargas e o deslocamento do canteiro central para alargamento da via.
Também estão previstas melhorias na sinalização, com modernização dos semáforos, pintura de faixas e divisores de pista.
Durante a execução dos serviços, a região terá interdições parciais e pontuais. A orientação da Secretaria de Mobilidade Urbana é para que os motoristas redobrem a atenção à sinalização e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas.