A Prefeitura de Indaiatuba iniciou uma nova etapa das obras de requalificação viária no entorno do Supermercado Covabra. Os trabalhos são conduzidos pela Secretaria Municipal de Obras e Vias Públicas e incluem o recapeamento de trechos importantes da região.

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Nesta fase, a administração municipal executa 1,4 quilômetro de novo asfalto em pontos da Avenida Presidente Vargas e das ruas Oswaldo Cruz, Paul Harris, Alfredo Villanova e Humaitá.

A intervenção dá sequência à primeira etapa, realizada pelo Grupo Covabra como ação mitigadora, com 433 metros lineares de recapeamento na Avenida Major Alfredo Camargo Fonseca. Ao todo, a região receberá 1,8 quilômetro de melhorias no pavimento.