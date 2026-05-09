O novo cronograma das obras dos piscinões anti-enchentes de Campinas dificilmente espanta quem acompanha grandes intervenções públicas na cidade. A Prefeitura confirmou atraso em dois dos principais reservatórios do plano de macrodrenagem, e a sensação que fica é de mais um capítulo de uma velha novela campineira: prazo otimista demais no papel e realidade muito mais complexa no canteiro de obras.

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No caso do reservatório RP-1, na região do Paranapanema, a entrega saiu de junho de 2026 para junho de 2027. O custo também saltou de R$ 205 milhões para R$ 220 milhões. A justificativa apresentada pela Prefeitura foi a inclusão de uma nova estrutura de drenagem para captar água da região do Swift e levá-la até o reservatório.

O problema é que essa explicação acaba levantando outra dúvida inevitável: como uma ligação considerada importante para o funcionamento do sistema não estava prevista inicialmente? Quem olha a magnitude da obra percebe claramente que dificilmente ela seria concluída em apenas dois anos. O novo cronograma apenas oficializa algo que já parecia bastante improvável desde o início.