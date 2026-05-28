O vereador Vini Oliveira (Cidadania) se pronunciou no fim da tarde desta quinta-feira (28) sobre as imagens que o colocaram no centro de uma nova crise política em Campinas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar negou que tenha recebido dinheiro e afirmou que a caixa preta continha documentos e que os envelopes guardavam mídias digitais, como drives com dados.

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Apesar da manifestação, Vini não revelou o nome da empresa, não identificou o empresário com quem se reuniu, não detalhou o conteúdo dos documentos e também não explicou de forma objetiva quais informações estariam nos drives. Ele disse apenas que o material estaria relacionado a denúncias sobre o transporte público e que teria sido encaminhado ao Ministério Público.

“Eu espero que a verdade alcance o mesmo número de pessoas que a mentira alcançou. E por isso a gente precisa conversar. Eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro do malote”, afirmou o vereador no início do pronunciamento.