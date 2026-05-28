O vereador Vini Oliveira (Cidadania) se pronunciou no fim da tarde desta quinta-feira (28) sobre as imagens que o colocaram no centro de uma nova crise política em Campinas. Em vídeo publicado nas redes sociais, o parlamentar negou que tenha recebido dinheiro e afirmou que a caixa preta continha documentos e que os envelopes guardavam mídias digitais, como drives com dados.
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Apesar da manifestação, Vini não revelou o nome da empresa, não identificou o empresário com quem se reuniu, não detalhou o conteúdo dos documentos e também não explicou de forma objetiva quais informações estariam nos drives. Ele disse apenas que o material estaria relacionado a denúncias sobre o transporte público e que teria sido encaminhado ao Ministério Público.
“Eu espero que a verdade alcance o mesmo número de pessoas que a mentira alcançou. E por isso a gente precisa conversar. Eu vou mostrar para vocês o que tem aqui dentro do malote”, afirmou o vereador no início do pronunciamento.
Vini reconheceu que esteve em uma garagem de ônibus, no escritório de um empresário do transporte, mas disse que a empresa não seria a atual operadora do sistema em Campinas. Segundo ele, a visita ocorreu em 1º de abril.
“Primeiro vamos à caixa, onde o que foi entregue para mim foram todos esses documentos. No dia 1º de abril, coincidentemente o dia da mentira”, disse.
O vereador afirmou que já havia mostrado parte do material no dia seguinte e que, no primeiro dia útil posterior, procurou o Ministério Público.
“No dia 2 de abril eu já fiz um vídeo mostrando para vocês parte desses documentos aqui. E logo no primeiro dia útil seguinte, que foi o dia 6 de abril, eu fui no Ministério Público onde eu apresentei essa denúncia aqui”, declarou.
Ao tratar diretamente dos envelopes que aparecem nas imagens, Vini negou que houvesse dinheiro. Ele disse que o conteúdo era formado por mídias digitais.
“Muitas mídias noticiaram que eu tinha saído com dinheiro. Que eu fui buscar dinheiro. Eu nunca encostei a mão em dinheiro que não seja o meu salário”, afirmou.
Na sequência, o parlamentar pediu que o Ministério Público faça a quebra de seu sigilo bancário.
“Eu peço ao Ministério Público que quebre meu sigilo bancário e que veja que eu não devo nada a ninguém. Eu nunca encostei no dinheiro da população. Eu nunca mexi em dinheiro público. Nunca cometi rachadinha, propina ou desvio de dinheiro”, disse.
Sobre os envelopes, Vini declarou: “Isso aqui que foi apresentado para mim. São os drives que também ficaram à disposição. Encaminhei todas essas denúncias aqui do Ministério Público. Junto com os documentos, isso aqui é o que a gente tem. Isso aqui foi protocolado no Ministério Público.”
Reprodução
O vereador também afirmou que não prevaricou e voltou a se colocar à disposição das autoridades. “Eu não prevariquei. Eu me coloco à disposição e peço ao Ministério Público quebrem o meu sigilo bancário. Exponham os meus estratos bancários para que vocês vejam que eu não faço nada de errado. Eu não tenho nada a esconder. Meu mandato é limpo. Minha trajetória é limpa”, afirmou.
Vini disse ainda que esteve no mesmo local em outra data, no dia 28, antes da visita registrada nas imagens. Ele afirmou que já havia fiscalizado garagens de ônibus em Campinas, mas reconheceu que o local em questão fica em Paulínia.
“Agora, essa garagem fica em Paulínia. Eu não tenho prerrogativa para fiscalizar uma garagem em Paulínia. Eu fui de forma institucional, como visitante, para uma reunião”, disse.
Segundo o vereador, na primeira visita ele conheceu a operação da empresa em outras cidades, a estrutura e a qualidade dos ônibus. Já na segunda, teria recebido documentos e mídias sobre o transporte público.
“E depois, na segunda visita, foi onde vocês viram esse vídeo aqui, que alegam que eu saí com uma caixa preta, um malote, no qual eu mostrei para vocês que se trata de documentos sobre o transporte público. Denúncias que eu fiz e faço até hoje”, afirmou.
O pronunciamento ocorre depois de a Câmara Municipal de Campinas informar que recebeu três pedidos de abertura de Comissão Processante contra Vini Oliveira. Dois deles têm relação com as imagens do encontro em uma empresa ligada ao transporte. O terceiro trata de outra acusação, envolvendo a nomeação de uma assessora parlamentar.
Os pedidos ainda serão analisados pela Procuradoria Jurídica da Câmara, que verificará se cumprem os requisitos legais. Caso estejam corretamente instruídos, deverão ser lidos e votados em plenário na próxima Reunião Ordinária, prevista para segunda-feira (1º).
A crise ocorre em meio à tensão envolvendo a licitação de cerca de R$ 12 bilhões do transporte público de Campinas. Vini tem adotado discurso crítico contra o sistema atual, contra empresas do setor e contra a condução do processo de concessão.
No fim do pronunciamento, o vereador associou a repercussão das imagens a retaliações por sua atuação política.
“Por coincidência, a cada denúncia que eu faço, a cada vídeo postado, a cada precariedade mostrada do transporte público da nossa cidade, eu recebo uma retaliação diferente todo dia. Todo dia uma retaliação diferente em cima de mim. A quem interessa o meu fim? A quem interessa o fim do meu mandato? A quem interessa o fim da minha pré-campanha? A quem interessa o fim do Vini Oliveira, que combate a máfia do transporte público de frente, sem temer”, disse.
Mesmo com a resposta pública, seguem sem esclarecimento pontos centrais do episódio, como quem participou da reunião, qual empresa recebeu o vereador em Paulínia, quais documentos estavam na caixa, quais dados estavam nos drives e qual a relação concreta do material com as denúncias mencionadas pelo parlamentar.