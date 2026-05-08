A Emdec e a concessionária Via Colinas estão levando a shoppings de Campinas uma ação educativa com óculos que simulam os efeitos da embriaguez. A atividade integra a programação do Maio Amarelo 2026 e busca mostrar, de forma prática, como o álcool altera a visão, os reflexos e a percepção de distância no trânsito.
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Nesta quinta-feira, 7 de maio, a ação foi realizada no Shopping Parque das Bandeiras, na região do Jardim Ipaussurama. A iniciativa também conta com a participação de estudantes do projeto de extensão “Prevenção ao Trauma”, da PUC-Campinas.
Durante a dinâmica, os participantes usaram óculos simuladores e foram convidados a percorrer um pequeno circuito até uma sinalização de parada obrigatória. A proposta era completar o trajeto sem sair da via. Ao final, um teste de noção de profundidade ajudava a demonstrar como o álcool pode comprometer a percepção e a capacidade de reação.
Os óculos reproduzem efeitos como redução da visão periférica, distorção visual, confusão, alteração na percepção de profundidade e dificuldade para calcular distância. A experiência busca aproximar o público dos riscos reais da combinação entre bebida e direção, mas em um ambiente seguro e controlado.
"Você jura, e tem plena consciência de que está fazendo certo, mas ao tirar os óculos, você vê que está tudo fora do padrão, fora do que é certo", compartilhou Alexandre Seni, que participou da atividade. "A mensagem que temos que compartilhar é que álcool e direção não combinam. Com certeza vou repassar a mensagem, a conscientização para amigos e familiares", completou.
Moradora de Campinas há mais de 50 anos, Vera Lúcia Gomes também participou da ação. Ela contou que o filho trabalha como motorista por aplicativo e destacou a importância da responsabilidade no trânsito. "As pessoas sabem que, ao misturar álcool e direção, várias vidas ficam em risco. Devemos agir com responsabilidade e respeito".
Além da simulação com os óculos, o Shopping Parque das Bandeiras também receberá exposições educativas sobre segurança rodoviária entre os dias 19 e 31 de maio.
A ação será levada ainda ao Campinas Shopping, no Jardim do Lago, e ao Unimart Shopping, no Jardim Aurélia, ao longo do mês.
O alerta ocorre em meio aos dados de violência no trânsito em Campinas. Em 2025, o álcool ao volante foi o segundo fator de risco que mais provocou mortes, atrás apenas da velocidade. Foram 45 óbitos associados à direção sob efeito de álcool. Outras 18 mortes envolveram a combinação de bebida e velocidade excessiva.