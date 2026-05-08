A Emdec e a concessionária Via Colinas estão levando a shoppings de Campinas uma ação educativa com óculos que simulam os efeitos da embriaguez. A atividade integra a programação do Maio Amarelo 2026 e busca mostrar, de forma prática, como o álcool altera a visão, os reflexos e a percepção de distância no trânsito.

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Nesta quinta-feira, 7 de maio, a ação foi realizada no Shopping Parque das Bandeiras, na região do Jardim Ipaussurama. A iniciativa também conta com a participação de estudantes do projeto de extensão “Prevenção ao Trauma”, da PUC-Campinas.

Durante a dinâmica, os participantes usaram óculos simuladores e foram convidados a percorrer um pequeno circuito até uma sinalização de parada obrigatória. A proposta era completar o trajeto sem sair da via. Ao final, um teste de noção de profundidade ajudava a demonstrar como o álcool pode comprometer a percepção e a capacidade de reação.