Paulínia foi palco do lançamento da Operação São Paulo Sem Fogo 2026. O evento reuniu cerca de 300 representantes de 63 municípios da Região Administrativa de Campinas com o objetivo de fortalecer as políticas públicas de Proteção e Defesa Civil e preparar as cidades para o período de estiagem.

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A abertura ficou por conta do coronel Rinaldo de Araújo Monteiro, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil. Também marcaram presença o prefeito de Paulínia, Danilo Barros; o presidente da Câmara, Pedro Bernarde; vereadores da cidade; o coordenador regional da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado; além de prefeitos, secretários e vereadores de outras localidades. O encontro continua nesta sexta-feira (8).

Durante o primeiro dia, os participantes passaram por uma oficina preparatória teórica com capacitação técnica para aprimorar a atuação das equipes municipais. Foram abordados temas como manejo de animais em ocorrências de queimadas, crimes ambientais, combate a princípios de incêndio, uso correto de equipamentos de proteção individual, apoio às ações do Corpo de Bombeiros e operacionalização do Plano de Contingência para Estiagem.