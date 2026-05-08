A previsão do tempo para sexta-feira (8) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) indica tempo firme, seco e quente, com temperaturas entre 20°C e 31°C. Os ventos moderados a fortes durante a tarde, com rajadas ocasionais, aumentam o risco de propagação de focos de incêndio e levantamento de poeira em áreas de solo exposto.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O céu deve ficar parcialmente nublado, com predomínio de sol. A umidade relativa do ar mínima varia entre 30% e 35%, patamar considerado preocupante para a saúde, podendo causar desconforto nos olhos e no trato respiratório, além de reduzir a visibilidade em locais com poeira.

Apesar do cenário de tempo seco, a região estará sob condição pré-frontal. Por isso, não se descartam pancadas de chuva isoladas no fim do dia. A expectativa de precipitações mais significativas, no entanto, é maior para o fim de semana, especialmente no domingo.