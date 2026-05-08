A Câmara Municipal de Campinas inaugurou nesta sexta-feira, 8 de maio, duas homenagens à ex-servidora Cristiane Laurito da Silva e ao filho dela, Theo, de apenas dois meses. Os dois foram vítimas de feminicídio em junho do ano passado, em Limeira.
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O Espaço Criança, criado para acolher filhos de mães, pais e responsáveis que participam de atividades no Legislativo, passa a se chamar Espaço da Criança Cris e Theo. A Câmara também oficializou o nome de Cristiane na Sala da Diretoria de Finanças, setor em que ela atuava como coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira.
A homenagem ao espaço infantil surgiu a partir de uma sugestão das servidoras da Casa, encaminhada pela vereadora Mariana Conti (PSOL), presidente da Comissão da Mulher, ao presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos). Já a denominação da Sala de Finanças foi proposta por servidores do próprio departamento.
A cerimônia reuniu familiares, amigos, vereadores e funcionários da Câmara, em um momento marcado por emoção. Rossini afirmou que as homenagens buscam preservar a memória pessoal e profissional de Cristiane.
“A denominação do Espaço Criança simboliza o laço da Cris com o Theo, que se estende a cada mãe e filho que entrar nesse Plenário. E a Sala da Diretoria de Finanças, que está levando o nome dela, é uma forma de eternizar sua seriedade, competência e excelência do seu trabalho na execução orçamentária, que ajudaram, inclusive, a Câmara ser referência com premiações como a ‘Não Aceito Corrupção’ e o selo Diamante do Tribunal de Contas do Estado. Para além disso, ela tinha carisma, alegria, simpatia e se relacionava bem com todos, conquistando a amizade e o respeito dos servidores”, completou.
Mariana Conti destacou que a homenagem também carrega uma mensagem de enfrentamento à violência contra mulheres e crianças. “É muita emoção fazer esse singelo ato, para que a lembrança da Cris e do Theo fique em nossa memória a fim de abrilhantar o nosso coração e nos lembrar que queremos cada vez mais mulheres e crianças vivas”, afirmou.
Divulgação/CMC
O pai de Cristiane, Ademar Vitor da Silva, agradeceu o reconhecimento prestado à filha. “Sou suspeito para falar sobre a Cristiane; era uma pessoa e uma filha incrível. Sinto uma mistura de dor da perda e de alegria por ela estar sendo homenageada”, declarou.
O diretor-geral da Câmara, Ronan Vieira, ressaltou o legado deixado pela servidora. “É uma oportunidade para deixar para sempre a marca da Cristiane, que foi uma das melhores funcionárias da Casa e, acima de tudo, uma pessoa com uma índole imaculada e um coração gigante. Queremos lembrar dela com todo carinho que ela merece”, afirmou.
Amigo próximo de Cristiane, o diretor de Finanças, Cleber Ramiro, também relembrou a convivência com a ex-servidora. “A Cris sempre foi uma excelente servidora e, pra mim, uma irmã. Tínhamos uma amizade profunda. É uma perda irreparável. Ela vai ficar para sempre no coração de cada um de nós”, disse.
As homenagens foram oficializadas por meio de dois Projetos de Resolução aprovados pelos vereadores em plenário.
O Espaço Criança foi instituído em agosto de 2024, por iniciativa da vereadora Mariana Conti, com o objetivo de tornar a Câmara mais acessível a famílias que participam de reuniões, audiências públicas, sessões solenes e outras atividades no prédio do Legislativo.
Cristiane Laurito da Silva, de 37 anos, e o filho Theo foram mortos dentro de casa, no condomínio Roland I, em Limeira. Segundo o boletim de ocorrência, o companheiro dela, Rafael Horta, matou Cristiane e o bebê antes de tirar a própria vida. O crime foi descoberto quando o pai de Rafael entrou no imóvel e encontrou os corpos.