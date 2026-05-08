A Câmara Municipal de Campinas inaugurou nesta sexta-feira, 8 de maio, duas homenagens à ex-servidora Cristiane Laurito da Silva e ao filho dela, Theo, de apenas dois meses. Os dois foram vítimas de feminicídio em junho do ano passado, em Limeira.

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O Espaço Criança, criado para acolher filhos de mães, pais e responsáveis que participam de atividades no Legislativo, passa a se chamar Espaço da Criança Cris e Theo. A Câmara também oficializou o nome de Cristiane na Sala da Diretoria de Finanças, setor em que ela atuava como coordenadora de Execução Orçamentária e Financeira.

A homenagem ao espaço infantil surgiu a partir de uma sugestão das servidoras da Casa, encaminhada pela vereadora Mariana Conti (PSOL), presidente da Comissão da Mulher, ao presidente da Câmara, Luiz Rossini (Republicanos). Já a denominação da Sala de Finanças foi proposta por servidores do próprio departamento.