08 de maio de 2026
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Árvore cai dentro de escola e bloqueia ruas em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/TH+ Record Campinas
Árvore ficava dentro da Escola Estadual Cristovam Zink e caiu após fortes ventos; aulas não foram interrompidas
Árvore ficava dentro da Escola Estadual Cristovam Zink e caiu após fortes ventos; aulas não foram interrompidas

Uma árvore de grande porte que ficava dentro da Escola Estadual Cristovam Zink, na Vila Boa Vista, em Campinas, caiu na manhã desta sexta-feira, 8 de maio, após fortes ventos atingirem a região, segundo a Unidade Regional de Ensino de Campinas Oeste. A informação é da TH+ Record Campinas.

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Apesar do susto e dos danos provocados pela queda, as aulas não foram interrompidas.

A árvore atingiu a rede elétrica e danificou um poste, que ficou comprometido e com risco de queda. O impacto também quebrou parte de um muro e atingiu um carro estacionado nas proximidades.

Por causa da ocorrência, trechos da Rua das Caneleiras e da Rua dos Jacarandás foram totalmente interditados. Parte da região também ficou sem energia elétrica.

Equipes da Defesa Civil e da CPFL foram acionadas para atuar no local. O trabalho envolve o corte e a remoção da árvore, além da avaliação da estrutura atingida.

Após a retirada, uma perícia deve ser realizada para identificar as condições que contribuíram para a queda. A CPFL trabalha para restabelecer o fornecimento de energia aos imóveis afetados, com previsão de normalização até 16h30 desta sexta-feira.

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