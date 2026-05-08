Uma árvore de grande porte que ficava dentro da Escola Estadual Cristovam Zink, na Vila Boa Vista, em Campinas, caiu na manhã desta sexta-feira, 8 de maio, após fortes ventos atingirem a região, segundo a Unidade Regional de Ensino de Campinas Oeste. A informação é da TH+ Record Campinas.

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Apesar do susto e dos danos provocados pela queda, as aulas não foram interrompidas.

A árvore atingiu a rede elétrica e danificou um poste, que ficou comprometido e com risco de queda. O impacto também quebrou parte de um muro e atingiu um carro estacionado nas proximidades.