Uma árvore de grande porte que ficava dentro da Escola Estadual Cristovam Zink, na Vila Boa Vista, em Campinas, caiu na manhã desta sexta-feira, 8 de maio, após fortes ventos atingirem a região, segundo a Unidade Regional de Ensino de Campinas Oeste. A informação é da TH+ Record Campinas.
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Apesar do susto e dos danos provocados pela queda, as aulas não foram interrompidas.
A árvore atingiu a rede elétrica e danificou um poste, que ficou comprometido e com risco de queda. O impacto também quebrou parte de um muro e atingiu um carro estacionado nas proximidades.
Por causa da ocorrência, trechos da Rua das Caneleiras e da Rua dos Jacarandás foram totalmente interditados. Parte da região também ficou sem energia elétrica.
Equipes da Defesa Civil e da CPFL foram acionadas para atuar no local. O trabalho envolve o corte e a remoção da árvore, além da avaliação da estrutura atingida.
Após a retirada, uma perícia deve ser realizada para identificar as condições que contribuíram para a queda. A CPFL trabalha para restabelecer o fornecimento de energia aos imóveis afetados, com previsão de normalização até 16h30 desta sexta-feira.