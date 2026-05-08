Uma discussão entre um casal terminou com a prisão de um homem de 29 anos, foragido do sistema prisional, na quinta-feira (7), em Monte Mor. A Polícia Militar foi acionada para atender a um desentendimento na Rua Ana Maria de Jesus, no Jardim Moreira.

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Quando chegou ao local, a equipe encontrou uma mulher de 35 anos segurando duas facas. Ela disse que havia sido agredida pelo companheiro e que portava as armas brancas somente para se defender.

Ao ser identificado, o suspeito apresentou documentos com dados inconsistentes. Uma consulta aos sistemas policiais revelou que ele era foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Questionado, o homem confirmou a condição de evadido.