08 de maio de 2026
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PRISÃO

Mulher empunha facas para se defender e PM captura foragido

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Homem de 29 anos, fugitivo do sistema prisional, foi preso após discussão com a companheira no Jardim Moreira, em Monte Mor.
Homem de 29 anos, fugitivo do sistema prisional, foi preso após discussão com a companheira no Jardim Moreira, em Monte Mor.

Uma discussão entre um casal terminou com a prisão de um homem de 29 anos, foragido do sistema prisional, na quinta-feira (7), em Monte Mor. A Polícia Militar foi acionada para atender a um desentendimento na Rua Ana Maria de Jesus, no Jardim Moreira.

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Quando chegou ao local, a equipe encontrou uma mulher de 35 anos segurando duas facas. Ela disse que havia sido agredida pelo companheiro e que portava as armas brancas somente para se defender.

Ao ser identificado, o suspeito apresentou documentos com dados inconsistentes. Uma consulta aos sistemas policiais revelou que ele era foragido do sistema prisional, onde cumpria pena por tráfico de drogas. Questionado, o homem confirmou a condição de evadido.

Diante dos fatos, ambos foram conduzidos ao plantão policial. O homem permaneceu preso à disposição da Justiça. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima ou se ela precisou de atendimento médico.

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