Uma servidora da Unidade Pediátrica Mário Gattinho, em Campinas, foi presa pela Guarda Municipal suspeita de injúria racial contra uma colega de trabalho. A ocorrência foi registrada após a corporação ser acionada por uma funcionária da própria unidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Prefeitura de Campinas, ao chegar ao local, a equipe da Guarda Municipal ouviu a denunciante, que confirmou as ofensas. Ainda conforme a administração municipal, a servidora suspeita admitiu os fatos.

A mulher foi encaminhada à 1ª Delegacia Seccional de Campinas, onde foi elaborado boletim de ocorrência por injúria racial.