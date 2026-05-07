Uma servidora da Unidade Pediátrica Mário Gattinho, em Campinas, foi presa pela Guarda Municipal suspeita de injúria racial contra uma colega de trabalho. A ocorrência foi registrada após a corporação ser acionada por uma funcionária da própria unidade.
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Segundo a Prefeitura de Campinas, ao chegar ao local, a equipe da Guarda Municipal ouviu a denunciante, que confirmou as ofensas. Ainda conforme a administração municipal, a servidora suspeita admitiu os fatos.
A mulher foi encaminhada à 1ª Delegacia Seccional de Campinas, onde foi elaborado boletim de ocorrência por injúria racial.
A Prefeitura informou que a vítima receberá atendimento na rede municipal de acolhimento especializada para esse tipo de caso. A administração também afirmou que repudia qualquer ato de discriminação e mantém políticas, equipamentos e canais voltados ao apoio de ações antirracistas.
A Rede Mário Gatti informou que, logo após o ocorrido, decidiu pelo afastamento da servidora suspeita. Também será aberto um processo ético e disciplinar para apurar o caso internamente.
De acordo com a Rede Mário Gatti, dependendo do resultado da investigação conduzida pela Polícia Civil, o processo administrativo poderá levar à exoneração da servidora.