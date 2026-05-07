07 de maio de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PRECONCEITO

Servidora do Mário Gattinho é presa por injúria racial

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Funcionária foi presa pela Guarda Municipal após denúncia de ofensas contra colega de trabalho na unidade pediátrica.
Funcionária foi presa pela Guarda Municipal após denúncia de ofensas contra colega de trabalho na unidade pediátrica.

Uma servidora da Unidade Pediátrica Mário Gattinho, em Campinas, foi presa pela Guarda Municipal suspeita de injúria racial contra uma colega de trabalho. A ocorrência foi registrada após a corporação ser acionada por uma funcionária da própria unidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a Prefeitura de Campinas, ao chegar ao local, a equipe da Guarda Municipal ouviu a denunciante, que confirmou as ofensas. Ainda conforme a administração municipal, a servidora suspeita admitiu os fatos.

A mulher foi encaminhada à 1ª Delegacia Seccional de Campinas, onde foi elaborado boletim de ocorrência por injúria racial.

A Prefeitura informou que a vítima receberá atendimento na rede municipal de acolhimento especializada para esse tipo de caso. A administração também afirmou que repudia qualquer ato de discriminação e mantém políticas, equipamentos e canais voltados ao apoio de ações antirracistas.

A Rede Mário Gatti informou que, logo após o ocorrido, decidiu pelo afastamento da servidora suspeita. Também será aberto um processo ético e disciplinar para apurar o caso internamente.

De acordo com a Rede Mário Gatti, dependendo do resultado da investigação conduzida pela Polícia Civil, o processo administrativo poderá levar à exoneração da servidora.

Comentários

Comentários