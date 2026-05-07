Uma ação contra o tráfico interestadual de drogas teve desdobramento em Campinas nesta quinta-feira, 7 de maio, durante a Operação Hydra, deflagrada pelo Ministério Público do Paraná com apoio da Polícia Militar de São Paulo.
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Na região de Campinas, equipes do 1º Baep cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em um endereço na Rua Ana Fratta de Paula, em Sousas. Durante a ação, os policiais localizaram aproximadamente 50 pés de maconha no imóvel.
A operação tem como objetivo atingir uma rede investigada por atuação em mais de um estado. Ao todo, são 30 mandados cumpridos simultaneamente em São Paulo, Santa Catarina e Paraná.
Segundo as informações da ocorrência, os flagrantes registrados em Campinas serão apresentados nas delegacias seccionais da cidade. Já outras apreensões relacionadas diretamente à investigação serão encaminhadas ao Ministério Público, responsável por reunir os elementos que integram o trabalho de apuração.
A Operação Hydra busca avançar sobre a estrutura de um grupo suspeito de envolvimento com o transporte, cultivo e distribuição de drogas entre diferentes estados. As investigações seguem em andamento.