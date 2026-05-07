Uma ação contra o tráfico interestadual de drogas teve desdobramento em Campinas nesta quinta-feira, 7 de maio, durante a Operação Hydra, deflagrada pelo Ministério Público do Paraná com apoio da Polícia Militar de São Paulo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na região de Campinas, equipes do 1º Baep cumpriram mandados de prisão e de busca e apreensão em um endereço na Rua Ana Fratta de Paula, em Sousas. Durante a ação, os policiais localizaram aproximadamente 50 pés de maconha no imóvel.

A operação tem como objetivo atingir uma rede investigada por atuação em mais de um estado. Ao todo, são 30 mandados cumpridos simultaneamente em São Paulo, Santa Catarina e Paraná.