Um caminhão carregado com tambores de silicone tombou na manhã desta quinta-feira, 7 de maio, na Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença, a SP-101, em Hortolândia. O acidente provocou a interdição total da pista no sentido Campinas.
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Segundo informações da concessionária Rodovias do Tietê, o tombamento ocorreu por volta das 7h37, na altura do km 11, próximo ao entroncamento com a Rodovia dos Bandeirantes.
O veículo envolvido é um caminhão Mercedes-Benz. Após o acidente, a rodovia precisou ser bloqueada para o atendimento da ocorrência, remoção da carga e limpeza da pista. Apesar do tombamento, o motorista não ficou ferido.
Equipes de conservação foram acionadas para atuar no local. Durante a interdição, o tráfego foi desviado para a alça de acesso da Rodovia dos Bandeirantes.
De acordo com a concessionária, o congestionamento chegou a aproximadamente 1,5 quilômetro, entre os km 12,5 e 11.
As causas do tombamento serão apuradas.