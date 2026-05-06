Uma menina de 11 anos morreu na tarde de terça-feira (5), após ser atingida por um ônibus do transporte coletivo em Hortolândia. O acidente ocorreu por volta do fim da tarde, na Rua Pastor Germano Ritter, no bairro Parque Ortolândia.

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A vítima estava na garupa da motocicleta conduzida pelo pai quando o ônibus realizava uma conversão à esquerda e atingiu o veículo. Com o impacto, a criança foi arremessada e parou embaixo do coletivo.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado rapidamente, mas a equipe médica só pôde constatar a morte da menina ainda no local. A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia.