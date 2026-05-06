Depois da derrota na tentativa de retomar os rodeios em Campinas, o vereador Arnaldo Salvetti (MDB) apresentou um novo projeto ligado ao universo agropecuário e de grandes eventos. A proposta protocolada na Câmara Municipal regulamenta a realização de feiras agroindustriais, feiras agropecuárias, exposições, leilões, shows, exibições culturais, artísticas e eventos esportivos no município.
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O texto não cita rodeios. Ainda assim, o projeto mantém proximidade com o tema que colocou Salvetti no centro de uma recente polêmica política. O parlamentar foi o principal incentivador da proposta que tentava permitir novamente a realização de rodeios em Campinas, prática proibida na cidade desde 2003. A iniciativa acabou arquivada em abril, após ser rejeitada por unanimidade na Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara.
A nova proposta tem um formato mais amplo. Em vez de tratar especificamente de rodeios, o projeto busca criar regras para eventos ligados ao setor agroindustrial, agropecuário, cultural, artístico, esportivo e de entretenimento. A justificativa apresentada pelo vereador sustenta que esse tipo de evento pode gerar empregos, atrair turismo, movimentar comércio, hotelaria, restaurantes, indústria, mídia e patrocinadores.
Pelo projeto, os eventos dependerão de licenciamento prévio da Prefeitura, com exigências relacionadas à segurança, infraestrutura, mobilidade urbana e acessibilidade. O texto também prevê que os organizadores adotem práticas sustentáveis, com atenção ao gerenciamento de resíduos e ao uso consciente de recursos naturais.
A proposta cria ainda diretrizes para que feiras e eventos contribuam com a divulgação de Campinas, incentivem micro e pequenos empresários e atraiam investimentos privados. O projeto também cita a possibilidade de parcerias público-privadas para apoiar eventos de grande porte.
Outro ponto é a criação de um Fundo Municipal de Apoio a Feiras e Eventos, que teria como finalidade financiar iniciativas consideradas relevantes para o município. Segundo o texto, o fundo seria abastecido por recursos do setor privado, patrocinadores e outras fontes definidas pelo Executivo.
A proposta também determina que entidades públicas e privadas responsáveis por feiras, exposições, shows e eventos culturais ou esportivos apresentem relatórios de impacto econômico ao município em até 90 dias após a realização das atividades.
Na justificativa, Salvetti afirma que a regulamentação busca consolidar Campinas como um polo de eventos de relevância nacional e internacional, com reflexos na geração de emprego e renda. O argumento é semelhante ao utilizado pelo vereador na defesa da retomada dos rodeios, quando o parlamentar apontava potencial econômico e turístico para esse tipo de atividade.
“A implementação dessa legislação contribuirá diretamente para o fortalecimento econômico de Campinas, favorecendo tanto o setor público quanto os setores privados envolvidos, como produtores, marcas, patrocinadores, comércio, indústria, hotelaria, mídia e outros”, justifica o vereador.
A diferença é que, desta vez, o texto evita o ponto mais sensível do debate: o uso de animais em rodeios. Em Campinas, a discussão enfrenta resistência de setores ligados à proteção animal e já teve novo capítulo recente com o arquivamento do projeto anterior.
A proposta ainda terá de passar pela tramitação interna da Câmara antes de eventual votação em plenário.