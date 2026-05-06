Depois da derrota na tentativa de retomar os rodeios em Campinas, o vereador Arnaldo Salvetti (MDB) apresentou um novo projeto ligado ao universo agropecuário e de grandes eventos. A proposta protocolada na Câmara Municipal regulamenta a realização de feiras agroindustriais, feiras agropecuárias, exposições, leilões, shows, exibições culturais, artísticas e eventos esportivos no município.

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O texto não cita rodeios. Ainda assim, o projeto mantém proximidade com o tema que colocou Salvetti no centro de uma recente polêmica política. O parlamentar foi o principal incentivador da proposta que tentava permitir novamente a realização de rodeios em Campinas, prática proibida na cidade desde 2003. A iniciativa acabou arquivada em abril, após ser rejeitada por unanimidade na Comissão de Constituição e Legalidade da Câmara.

A nova proposta tem um formato mais amplo. Em vez de tratar especificamente de rodeios, o projeto busca criar regras para eventos ligados ao setor agroindustrial, agropecuário, cultural, artístico, esportivo e de entretenimento. A justificativa apresentada pelo vereador sustenta que esse tipo de evento pode gerar empregos, atrair turismo, movimentar comércio, hotelaria, restaurantes, indústria, mídia e patrocinadores.