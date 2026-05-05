A Prefeitura de Campinas apresentou nesta segunda-feira (4) uma nova proposta de incentivos para tentar estimular empreendimentos na região central da cidade. A medida é mais uma tentativa da administração municipal de resgatar uma área combalida, que já recebeu outras ações nos últimos anos, mas sem resultados suficientes para conter a prolongada degradação do Centro.

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O tema voltou a ganhar força recentemente após o prefeito Dário Saadi ser alvo de reclamações de comerciantes da região, que apontaram sensação de abandono, queda no movimento, problemas de zeladoria e dificuldades para manter os negócios em uma área historicamente importante para Campinas.

A reunião foi realizada na Sala Azul do Paço Municipal e reuniu representantes da sociedade civil, do mercado imobiliário e da construção civil. A proposta busca criar condições para ampliar a ocupação, atrair investimentos e acelerar a revitalização do Centro, por meio de incentivos fiscais e mudanças em parâmetros urbanísticos.