A polêmica envolvendo o corte de árvores na Praça do Coco, em Barão Geraldo, ganhou um novo capítulo com a divulgação de laudos técnicos em sentidos opostos. De um lado, a Prefeitura de Campinas apresentou um parecer externo da Esalq-USP que reforça a necessidade da extração de duas árvores de grande porte. De outro, o Conselho Municipal do Meio Ambiente (Comdema) divulgou uma análise que contesta a intervenção e aponta falhas graves no processo.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A divergência transformou o episódio em uma espécie de guerra de laudos sobre a real condição das árvores e sobre a forma como a ação foi conduzida. A Praça do Coco é um dos espaços mais simbólicos de Barão Geraldo, conhecida como ponto de encontro, lazer, cultura e convivência comunitária.

O parecer solicitado pela Prefeitura foi assinado pelo professor Demóstenes Ferreira da Silva Filho, da área de Silvicultura Urbana do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, da Universidade de São Paulo. A análise avaliou os laudos municipais referentes a duas árvores da espécie Ficus benjamina, extraídas na semana passada.